David Gaudu, plus que jamais challenger de Tadej Pogacar à Paris-Nice: “Un jour, il faudra bien le battre”

La dernière étape est courte et très dense en difficultés. Cinq recensées dont le célèbre col d’Eze pour terminer avant l’arrivée sur la promenade des Anglais. Elle promet une belle bataille entre les deux premiers du général, mais Tadej Pogacar et David Gaudu auraient tort de ne pas se méfier de ceux qui, du deuxième rang, comme Jonas Vingegaard mais aussi Simon Yates ou Gino Mäder, voire Romain Bardet, pourraient les surprendre et profiter de leur éventuel marquage. L’histoire récente de la Couse au Soleil nous a livré assez d’exemples d’une ultime journée riche en rebondissements et renversements de situation.

”Ce sont mes routes d’entraînement”, a répété Tadej Pogacar à propos du parcours tracé dans l’arrière-pays niçois, lui qui vit à Monaco. “J’aime ces montées courtes et explosives. Mais David progresse et il le fait chaque année. Je suis certain qu’il gagnera de grandes courses cette année.”

Le Breton se retrouve dans une position inattendue pour beaucoup sans doute, il y a une semaine, au départ de La Verrière. Ce samedi encore, le coureur de Groupama-FDJ a attaqué, ne montrant aucun complexe vis-à-vis de Pogacar.

”J’avais vraiment de très bonnes sensations”, reconnaissait ce dernier au sommet du col de la Couillole. “C’est vraiment dommage, après tout le boulot de l’équipe, de ne pas réussir à ramener une victoire, je fais encore 2e. C’est 2e derrière Pogacar, mais un jour il faudra bien réussir à le battre. Sur le sprint, il était toujours plus fort, il n’y a vraiment pas photo, encore une fois.”

Quatrième du dernier Tour de France, David Gaudu titille le double vainqueur de la Grande Boucle qu’il a poussé dans ses derniers retranchements.

”Depuis le début de la semaine, je suis dans le match”, dit-il. “Je n’avais pas envie d’avoir de regret. Jusqu’à l’an dernier, on était dans la gestion, maintenant, on essaie de répondre aux attaques, et même d’attaquer.”

Le protégé de Marc Madiot reste toutefois prudent.

”Il ne faut pas s’exciter, rester lucide mais ne rien s’interdire”, assure Gaudu. “Tadej est fort sur tous les terrains, c’est un des plus polyvalents du peloton Il faudra aussi avoir ce rythme-là toute l’année, ce qui sera le plus dur, puisque Vingegaard et Pogacar ne sont pas forcément à 100 %. En-tout-cas, leur forme et ma forme, ça permet de rivaliser pour l’instant sur ce Paris-Nice.”

Cela fait vingt-six ans qu’un Français, Laurent Jalabert en 1997, n’a plus enlevé la Course au Soleil où le dernier coureur de l’Hexagone à être monté sur le podium est Arthur Vichot. C’était il y a neuf ans…