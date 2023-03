Laurens Vanthoor : “La priorité est de gagner Le Mans avec Porsche”

”Cet engagement sur la Porsche officielle alignée par le team Penske est un rêve qui devient réalité”, avoue le pilote de Zolder. “J’essaie de me rappeler souvent la chance que j’ai. C’est encore mieux que ce que je pouvais imaginer.”

Le début d’une nouvelle ère de l’endurance et d’un tout nouveau projet avec le retour de Porsche, la marque la plus titrée dans l’histoire de l’endurance. “On est repartis de zéro. On a commencé à travailler ensemble avec les mécanos et nos ingénieurs il y a moins d’un mois. L’auto a déjà roulé à Daytona fin janvier, mais on a un gros travail encore à effectuer par rapport à Toyota qui est là depuis dix ans. Ce sont logiquement eux les favoris ici. Nous ne sommes pas encore à leur niveau tant en matière de performances sur un tour que de fiabilité. Lors du prologue, on pointait à sept dixièmes ce qui reflète sans doute la réalité actuelle. Et lorsque je suis parti pour une simulation de course, on a connu un souci après deux rondes…”

Notre compatriote préposé aux départs

Même s’il s’agit d’un projet sur le long terme, les ambitions de Porsche sont néanmoins de gagner. “Sans doute pas à Sebring où nous partons un peu dans l’inconnu. Je ne suis pas 100 % confiant. Mais ce sera différent au Mans où notre but sera clairement la victoire.”

Et le titre mondial ? “Il est trop tôt pour le dire. Rappelez-vous que la première année avec la 919 n’a pas été facile. Ce sont des autos avec pas mal de technologie, le système hybride. Ce n’est pas simple. On est un peu à la bourre en début de saison. Le week-end dernier lors du prologue, nos mécanos n’ont pas dormi durant deux nuits.”

guillement "L'important est d'être plus rapide sur un relais, pas sur un tour."

Au sein de l’équipage, les rôles ont été définis. “Kevin se chargera de toutes les qualifications et moi de tous les départs. Cela permet à chacun de se concentrer sur des procédures spécifiques. Je suis passé en mode endurance. Mon but n’est plus aujourd’hui d’être le plus rapide sur un tour, mais bien sûr l’ensemble d’un relais. Un excellent pilote d’endurance est celui qui ne commet pas de faute, ne prend pas de pénalité, n’use pas trop les pneus, économise de l’essence. À quoi bon pousser comme un fou en sortant des stands durant cinq tours en pneus neufs si après, c’est pour aligner cinquante tours de m… car vous avez trop tapé dans les gommes ? C’est l’équipe et le résultat global qui doivent primer. Vous n’êtes pas là pour vous mettre personnellement en évidence.”

Laurens Vanthoor est dans le bon état d’esprit pour briller au firmament de l’endurance. Comme un certain Jacky Ickx, sacré champion du monde dans la discipline en 1982 et 1983, avec Porsche, il y a déjà quatre décennies.