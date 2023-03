À lire aussi

Les superlatifs manquaient déjà pour évoquer ce joueur. La soirée de ce mardi ne va rien arranger. Erling Haaland, l’homme qui parvient à gober les ballons dans le grand rectangle pour le propulser dans les filets adverses, a une nouvelle fois fait exploser tous les records pour emmener City en quart de finale.

Par… cinq fois, le buteur norvégien a mêlé son talent d’anticipation, son opportunisme et ses gestes parfaits de finition. Le premier but de la soirée est tombé sur penalty (22e) ; le deuxième (78 secondes plus tard) est une reprise de la tête au bout d’une frappe splendide de Kevin De Bruyne repoussée de la tête (24e) ; il pousse au fond un ballon de Grealish qui a flirté avec la ligne sur le troisième (45e+2) ; puis le quatrième (54e) et le cinquième (57e) tombent tous les deux après un arrêt de Blaswich.

Erling Haaland est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la Ligue des champions à réussir un quintuplé, après Lionel Messi (en 2012 dans le 7-1 du FC Barcelone contre Leverkusen) et Luiz Adriano (en 2014, dans le 7-0 du Shakhtar face au BATE Borisov). Et ce n’est évidemment pas tout. Durant la soirée, le buteur a dépassé les 30 buts en Ligue des champions pour devenir, en 25 matchs, le plus rapide à atteindre cette marque. Et, à 22 ans et 236 jours, le plus jeune à le faire.

Le voilà aussi à 40 buts (dont 10 en C1) en 36 matchs cette saison… Soit une réalisation toutes les… 70 minutes, loin devant la deuxième meilleure marque européenne de Mbappé (31 buts en 32 matchs). Dingue…

KDB pour le record

Cette performance d’extraterrestre cache par contre l’énorme domination collective des hommes de Pep Guardiola qui n’avaient plus montré un visage si conquérant depuis longtemps. Avec aussi un superbe Kevin De Bruyne, beaucoup plus tranchant et auteur d’une frappe énorme pour le 7-0 (90e+2), et un excellent Gündogan, qui a inscrit le 4-0 (49e).

Preuve de la grandeur de cette performance, ce 7-0 est la plus large victoire jamais enregistrée en phase finale de Ligue des champions. Devant le 8-2 entre le Bayern et le Barça il y a trois ans, en quart.

"Pour moi, ils sont plus complets maintenant avec Haaland", pointait Marco Rose, le coach de Leipzig, avant la rencontre. "Ils jouent en profondeur ou ils jouent court. Is ont plus de possibilités."

L’Allemand ne s’est pas trompé, même s’il regrettera l’intervention kamikaze non sifflée d’Ederson à 2-0 qui aurait peut-être changé la donne. Ou pas… Vu la leçon offerte par les Anglais.