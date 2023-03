Gerben Thijssen gagne la Bredene Coxyde Classic : "Un énorme doigt d’honneur après le G.P. Monseré"

Le coureur d’Intermarché-Circus-Wanty s’est imposé une nouvelle fois au sprint, en sautant sur la ligne Pascal Ackermann et en privant ainsi l’Allemand d’un troisième succès dans l’épreuve. Sam Welsford a pris la troisième place.

À lire aussi

"Cette fois, la différence est claire", claironna le sprinter flandrien revenu in extremis sur son dauphin. "Molano (NdlR : vainqueur la veille du Grand Prix de Denain) a tiré avec une force inouïe et j’ai vraiment dû serrer les dents pour tenir la roue de Pascal. Quand j’ai déboîté, je me suis dit : "Je peux peut-être encore parvenir à le dépasser." Dans les cent derniers mètres, j’ai tout donné et j’ai effacé tous les commentaires après mon succès au G.P. Monseré. Ce n’était que des c… j’ai démontré aujourd’hui à nouveau que je peux gagner. C’est un énorme doigt d’honneur à mes détracteurs : je suis là et c’est ma deuxième victoire de la saison. C’est vraiment fantastique."

Campenaerts out pour les classiques

Gerben Thijssen a bénéficié du travail de ses équipiers qui l’ont placé sur orbite.

"Après la dernière ascension du Mont Kemmel, toute l’équipe s’est vouée à ma cause pour le sprint massif ", a aussi expliqué Thijssen. "Quand je vois mes coéquipiers se sacrifier pour moi, cela me transcende. Ils m’ont amené dans un fauteuil dans la dernière ligne droite, je leur dédie cette victoire. Dries, Laurenz, Julius, Baptiste, Boy. Merci. Nous allons célébrer ce succès avec une bonne bouteille de Bière des Amis (NdlR : un des sponsors de l’équipe wallonne). Je suis tellement heureux de lever les bras après ma déception il y a deux jours à Nokere, où une chute m’a empêché de disputer le sprint."

À lire aussi

Pour s’imposer, le vainqueur n’a pas eu à prendre la mesure de Tim Merlier. Le champion de Belgique s’est relevé dans le sprint, n’ayant pas récupérer des efforts consentis pour retrouver sa place dans le peloton qui avait éclaté à la suite d’une grosse chute collective survenue au

Le malheureux Victor Campenaerts en a été la principale victime. L’Anversois est resté au sol avant d’être conduit à l’hôpital. Il souffre d’une fracture d’une vertèbre lombaire et ne pourra disputer aucune classique du printemps. Un coup dur pour lui et son équipe Lotto-Dstny.