Rugby : la Belgique doit renouer avec la victoire

Au cours des quatre premiers matchs du REC 2023, si la Belgique a montré très épisodiquement ce dont elle était capable en termes de jeu et d'envie, elle a surtout commis un nombre incalculable de fautes sur les fondamentaux. Surtout en touche, dans les regroupements et même sur les placages. Le jeu des avants sur les mêlées et mauls était autrefois l'une des forces des Diables. Il n'en fut rien ou quasiment sur ce REC. Il s'agira donc d'être précis à chaque instant et sur chaque séquence de jeu pour éviter de donner trop de ballons gratuits aux Polonais et se rappeler que la Belgique avait dominé la Pologne, il y a un an jour pour jour à Bruxelles en déroulant son rugby 41-11 pour construire les bases de son retour dans l'antichambre du Six Nations. La belle de ce dimanche doit servir de base de lancement pour la saison prochaine.

Pour cette troisième confrontation face à la Pologne en douze mois, le staff a encore procédé à de nombreux changements. Par rapport au derby face aux Bataves, Hugues Bastin, Thomas Dienst, Viktor Pazgrat, Maxime Jadot, Basile Poupaert et Timothé Rifon réintègrent le groupe. Keran Caro et Nestor Jeandrain joueront leurs premières minutes cette saison. Issu des U20, le second nommé reçoit sa toute première sélection au sein du groupe.