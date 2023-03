Une seconde période de folie

Après la pause, Liège poussait mais les Verts défendaient bien, et suite à un travail extraordinaire de Chevalier, ce dernier glissait à Chaabi qui ouvrait le score. Métamorphosés par ce but, ils s’en donnaient à cœur joie et doublaient l’écart par Lavie qui était plus prompt que le gardien sur un centre de Chevalier. Dans la foulée, Chevalier ponctuait un centre de Lavie pour faire 3-0 et offrir une superbe victoire aux siens, mettant fin à une série de dix-huit matchs sans défaite pour les Sang et Marine qui effectuaient un dernier rush, inscrivant deux buts trop tardivement.

Francs Borains – RFC Liège 3-2

Francs Borains : Saussez ; Donnez, Deschryver, Boulenger ; Mpati (85e Fuakala), Itrak, Diallo (68e Laurent), Mohamed, Tainmont (90e +2 Arib) ; Chaabi (68e Lavie), Chevalier.

RFC Liège : Lejoly ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Merlen, Mouchamps, Loemba (68e Reuten), Mouhli (68e Mputu), Bruggeman ; Perbet (78e Prudhomme).

Arbitre : M. Afifi.

Avertissement : Boulenger.Les buts : 59e Chaabi (1-0), 75e Lavie (2-0), 78e Chevalier (3-0), 84e Lambot (3-1), 90e +3 Mputu (3-2).