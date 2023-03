Wout van Aert, troisième de Milan-Sanremo : “Le succès de Mathieu van der Poel est mérité”

Le Belge pensait avoir fait le plus difficile et il commençait à songer comment il pourrait conquérir un deuxième succès dans la Primavera quand Mathieu van der Poel, qui s’était bien gardé jusqu’alors d’aider son éternel rival à recouvrer le sillage de Tadej Pogacar et Filippo Ganna, démarra sèchement dans les derniers hectomètres de la montée du Poggio.

Malgré tous ses efforts, et ceux du numéro 1 mondial et du multiple champion olympique sur piste, van Aert dut se résoudre à ajouter une nouvelle belle place d’honneur à son tableau de chasse. Cependant, compte tenu du retard qu’il a dû encaisser au début de sa préparation à cause d’un refroidissement, il peut se montrer satisfait de sa forme à moins d’une semaine du début des classiques flandriennes qui sont le principal objectif de son printemps.

”Je ne dois pas avoir de regrets”, reconnut le Campinois. “Mathieu a montré à tout le monde qu’il est le plus fort, il a porté la bonne attaque au bon moment. Félicitations à lui.”

Cette 114e édition de Milan-Sanremo est la deuxième la plus rapide de tous les temps (avec une moyenne de 45,773 km/h) après celle gagnée par Gianni Bugno en 1990 (45,806 km/h).

”En effet, ce fut très rapide”, dit encore le coureur de Jumbo-Visma dont les équipiers, Jos van Emden en particulier, s’escrimèrent des heures durant à maintenir un écart raisonnable entre le peloton et l’échappée de neuf hommes sortis en début de course. “On a gardé l’échappée à faible distance. Ensuite, la montée de la Cipressa a été un peu plus facile qu’on ne le pensait au départ, surtout parce qu’il y avait un vent défavorable et que le peloton restait important. Donc, tout s’est passé au Poggio, c’est là que tout a explosé. On s’est retrouvé avec un fameux groupe, j’étais avec des gars très forts. Cela veut bien dire que le succès de Mathieu est mérité.”