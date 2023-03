Mais dès avant le sommet de l’avant-dernière difficulté de la première grande classique de l’année, De Lie commençait à jouer l’accordéon avec la queue d’un premier peloton lancé à toute vitesse dans le sillage des coureurs d’UAE Emirates. Finalement, il s’est classé 95e sur la Via Roma.

”Mon objectif était d’accumuler autant d’expérience que possible, et je peux dire que j’ai déjà beaucoup appris, a reconnu l’Ardennais après la course. J’ai compris dans les 'capi' que les jambes n’étaient pas au top et je me suis donc mis entièrement au service de l’équipe. J’ai essayé d’apporter ma pierre à l’édifice pour placer Caleb dans la Cipressa. Passer le pied aux avant-postes m’a donné un véritable kick. J’ai ensuite essayé de m’accrocher, mais j’ai fini par lâcher. Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une belle entrée en matière à Milan-San Remo, l’envie de revenir est bien présente.”