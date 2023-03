À lire aussi

Sur la Cipressa, ses équipiers ont pris la course en main, mais leurs efforts ont été freinés par un (léger) vent défavorable. C’est donc sur le Poggio que Pogacar a joué son va-tout. Bien emmené par Tim Wellens, il a porté une attaque à laquelle seuls Ganna, puis van Aert et van der Poel ont répondu. Sur le haut du Poggio, MvdP a débordé tout le monde pour s’imposer.

”Je n’ai aucun regret, a dit Pogi qui, dès ce vendredi, sera au G.P. E3. Je voulais attaquer après le terrible effort de Tim Wellens sur le Poggio. Lui et les gars ont fait un travail parfait pour préparer mon attaque. Je n’étais pas assez fort pour partir en solo et puis van der Poel est sorti et il a rapidement creusé un grand écart. J’étais mort à l’arrivée, je ne pouvais faire mieux, mais j’ai de grands espoirs pour le futur sur cette course.”