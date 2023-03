Koen Pelgrim, l’entraîneur d'Evenepoel, fait le point avant le Tour de Catalogne : “Remco est dans les clous pour le Giro”

Koen, quels enseignements tirez-vous de ce premier stage en altitude ?

”On a fait du très bon boulot. Comme à son habitude, Remco a été très appliqué et très volontaire. Comme il n’a pas connu de pépin physique, il a bien pu progresser où on le voulait. C’était son premier stage en altitude de l’année, donc il était primordial. Remco est parvenu à aller loin dans ses limites et à emmener ses équipiers dans son sillage.”

Sur son compte Strava, on a pu voir qu’il a battu certains records lors de l’ascension du Teide. Est-ce à dire qu’il détient la forme de sa vie ?

”Le but n’était pas qu’il chasse les records, mais Remco est un compétiteur et il aime gagner. Donc… pour moi, cela signifie qu’il est très bien. Il est dans les clous pour le Tour d’Italie. C’est à ce moment-là qu’il devra atteindre son pic de forme, pas avant.”

À lire aussi

S’il n’est pas encore au sommet de sa forme, que doit-il améliorer ?

”Il doit perdre un peu de poids pour être vraiment affûté. Mais on ne veut pas qu’il y arrive trop tôt. L’important est qu’il ait le bon poids au moment voulu, pas avant.”

Qu’attendez-vous de ce Tour de Catalogne ?

”Pour moi, il s’agit d’une étape supplémentaire vers le Giro. Cette semaine, Remco va pouvoir tester les progrès effectués en montagne face à une rude concurrence.”

Il va, notamment, se mesurer à Primoz Roglic, qui vise aussi la victoire finale au Tour d’Italie…

”C’est vrai, mais Roglic ne sera pas son seul adversaire. Ce serait, à mon sens, une erreur de résumer ce Tour de Catalogne à un duel entre Remco et Primoz. De toute façon, l’important est que Remco se focalise sur lui-même.”

guillement "D’ici au mois de mai, Remco a encore beaucoup de pain sur la planche."

Où se situe-t-il par rapport à l’UAE Tour qu’il a gagné voilà trois semaines ?

”Remco était déjà très fort aux Émirats. Il a répondu présent à chaque fois qu’il l’a fallu. Il a effectué tous les bons choix tactiques, ce qui démontre une grande maturité et une énorme confiance en lui. Mais, en principe, il est encore mieux aujourd’hui.”

À vous entendre, c’est donc très prometteur…

”Sur papier, oui. Mais la course ne se résume, heureusement, pas à de la théorie. Remco sort d’une lourde période de travail. On verra comment son organisme va réagir et il ne faudra pas céder à la panique ni tirer des conclusions hâtives s’il connaît un moins bon jour. Même si on sait tous que Remco veut gagner, n’oublions pas que l’échéance essentielle, c’est le Giro. Et d’ici au mois de mai, Remco a encore beaucoup de pain sur la planche.”