Gerben Thijssen sur sa lancée avant la Bruges-La Panne Classic: “Je veux devenir un des meilleurs sprinters”

Le Limbourgeois a déjà gagné à deux reprises, le G.P. Monseré, début mars, où la victoire lui fut attribuée après une analyse minutieuse de la photo-finish. Caleb Ewan avait même été annoncé erronément comme le vainqueur. L’équipe Lotto-Dstny a d’ailleurs interjeté appel auprès de l’UCI. Un cafouillage qui a eu des suites. Après s’être imposé à Coxyde, à nouveau sur le fil, Gerben Thijssen s’est fendu d’un : “C’est un énorme doigt d’honneur après le G.P. Monseré.”

”J’étais très euphorique et dans ces cas-là, on dit parfois des choses qu’on regrette ensuite”, s’est-il excusé dans le podcast De Tribune. “C’était stupide de ma part. Mon problème, c’est que je dis ce que je pense.”

Gerben Thijssen fait partie de cette nouvelle génération de sprinters belges qui a émergé au plus haut niveau depuis deux ou trois saisons.

"J’ai la vitesse et la puissance, il faut maintenant que j’apprenne a produire le bon effort au bon moment."

”Je sens que je progresse, ça va de mieux en mieux, J’ai la vitesse et la puissance, il faut maintenant que j’apprenne à produire le bon effort au bon moment”, dit celui qui peut désormais compter sur l’expérience d’Adrien Petit, de retour deux mois après son opération à l’épaule.

Lui-même, 24 ans depuis le 21 juin, a mis un peu de temps pour percer, mais il y a une raison à cela. Le Limbourgeois est un miraculé. Le mardi 12 novembre 2019, cinq mois après être passé pro chez Lotto-Soudal, il avait chuté lourdement lors de la première soirée des Six Jours de Gand. Victime de fractures de plusieurs côtes et d’une clavicule, il resta aux soins intensifs plusieurs jours en raison de trois commotions et d’hémorragies cérébrales. Après six mois de revalidation, il lui faudra plus d’une saison pour revenir. Début 2022, Gerben Thijssen rejoignit Intermarché-Wanty-Gobert où il décrocha les trois premiers succès de sa carrière (une étape des 4 jours de Dunkerque, une du Tour de Pologne et la Flèche de Gooik).

Ce mardi, il a prolongé jusqu’à fin 2025 avec la formation wallonne de Jean-François Bourlart pour laquelle il espère découvrir le Tour de France en juillet.

”Je me suis métamorphosé en rejoignant l’équipe”, a-t-il confié. “D’un coureur peu sûr de lui, je suis devenu un sprinteur qui déborde de confiance. J’ai beaucoup progressé avec mon train, cela s’explique en grande partie par la confiance de tous les instants que l’équipe témoigne en mes capacités. Le rôle que joue Boy van Poppel, sur le vélo et en dehors, est inestimable.”

Le mental aussi. Quarante-huit heures après sa victoire à Coxyde, sa compagne Shari Bossuyt a enlevé dimanche sa première victoire sur route chez les professionnelles au Tour de Normandie. Série en cours…