Bruges-La Panne a vu le jour en 1977 sous le nom des Trois Jours de La Panne. Une course à étapes traversant les Ardennes flamandes pour rallier La Panne en Flandre Occidental. L’épreuve se déroulait alors le mardi, mercredi et jeudi précédant le Tour des Flandres. L’occasion pour certains coureurs de parfaire leurs conditions ou de se tester une dernière fois avant le monument. En 2018, elle se voit changer de date pour se disputer une semaine plus tôt. Elle devient alors une classique d’un jour, partant de Bruges vers La Panne, ne passant plus par les Ardennes flamandes. En 2019, elle intègre l’UCI World Tour.

Eric Vanderaerden le recordman

C’est le Belge Eric Vanderaerden qui détient le record de victoires en ayant levé les bras à 5 reprises (1986, 1987, 1988, 1989 et 19993). Il est suivi par Peter Van Petegem, l’italien Michele Bartoli, le russe Viatcheslav Ekimov et le français Sylvain Chavanel avec chacun 2 succès.

La Belgique détient le plus de bouquets (22) devant les Pays-Bas (9) et l’Italie (5).

Avec cinq succès, Eric Vanderaerden est le recordman des victoires à La panne quand l'épreuve était encore une course à étapes. BELGA

L’itinéraire-horaire

Au programme, 211 km de plat à travers la Flandre Occidentale. Une fois arrivée à La Panne, 3 fois un tour local de 47,9 km avec un passage par les Moeres (De Moeren où le vent souffle toujours). Changement d’arrivée pour cette édition, qui n’a plus lieu sur la Veurnestraat, mais sur la Zeelaan.

L’itinéraire-horaire

Départ officieux à 11h35 Horaire à 42 km/h

Brugge, départ réel 211 km 12:00

Ichtegemsestraat 200,8 km 12 :14

Moerestraat 190,3 km 12:29

Bruggesteenweg 179,3 km 12:45

Diksmuide Weg 167,9 km 13:01

Entrée sur le circuit local (Albert 1 Laan) 157,6 km 13:16

Passage ligne d’arrivée (1) 143,8 km 13:36

Guldenzandstraat 137 km 13:45

Vaartstraat 125,7 km 14:01

Moeresteenweg 109,8 km 14:24

Passage ligne d’arrivée (2) 95,8 km 14:44

Veurnekelweg 85 km 15:00

Albert 1 Laan 74,1 km 15:15

Moeresteenweg 61,8 km 15:33

Passage ligne d’arrivée (3) 47,9 km 15:53

Brugse Steenweg 33 km 16:14

Moeresteenweg 13,9 km 16:41

Stationstraat 5,6 km 16:53

Zeelaan (La Panne) arrivée 0 km 17:01

Les derniers vainqueurs

2012 : Sylvain Chavanel (Fra)

2013 : Sylvain Chavanel (Fra)

2014 : Guillaume Van Keirsbulck

2015 : Alexander Kristoff (Nor)

2016 : Lieuwe Westra (P-B)

2017 : Philippe Gilbert

2018 : Elia Viviani (Ita)

2019 : Dylan Groenewegen (P-B)

2020 : Yves Lampaert

2021 : Sam Bennet (Irl)

2022 : Tim Merlier

L’an dernier : Tim Merlier

Classement : 1. Tim Merlier (Alpecin-Fénix) les 207,9 km en 4h46 (moy : 43,66 km/h) ; 2. Dylan Groenewegen (P-B) ; 3. Nacer Bouhanni (Fra) ; 4. Max Walscheid (All) ; Olav Kooi (P-B) ; Arnaud Démarre (Fra) ; 7. Simone Consonni (Ita) ; 8. Arnaud De Lie ; 9. Jasper Stuyven ; 10. Heinrich Haussler (Aus) ; 11. Stanislaw Aniolkowski (Pol) ; 12. Michael Morkov (Dan) ; 13. Max Kanter (All) ; 14. Timothy Dupont ; 15. Lorrenzo Manzin (Fra) ; 16. Rick Zabel (All) ; 17. Sam Bennet (Irl) ; 18. Luis Mas (Esp) ; 19. Soren Waerenskjold (Nor) ; 20. Itamar Einhorn (Isr) ;… 164 partants pour 154 arrivants.

La liste des engagés

Soudal Quick-Step: 1. Fabio Jakobsen (P-B); 2. Tim Declercq; 3. Davide Ballerini (Ita); 4. Yves Lampaert; 5. Jannik Steimle (All); 6. Bert Van Lerberghe; 7. Ethan Vernon (G-B)

Team Jayco Alula: 11. Dylan Groenewegen (P-B); 12. Luke Durbridge (Aus); 13. Luka Mezgec (Sln); 14. Kelland O'Brien (Aus); 15. Lukas Pöstlberger (Aut); 16. Elmar Reinders (P-B)

Movistar: 21. Fernando Gaviria (Col); 22. Ivan Romeo (Esp); 23. Johan Jacobs (Sui); 24. Norsgaard Jörgensen (Dan); 25. Alberto Torres (Esp); 26. Oier Lazkano Lopez (Esp); 27. Luis Mas Bonet (Esp)

Alpecin-Deceuninck: 31. Jasper Philipsen; 32. Alexander Krieger (All); 33. Maurice Ballerstedt (All); 34. Edward Planckaert; 35. Ramon Sinkeldam (P-B); 36. Lionel Taminiaux; 37. Jonas Rickaert

BORA-hansgrohe: 41. Sam Bennett (Irl); 42. Shane Archbold (N-Z); 43. Danny van Poppel (P-B); 44. Jonas Koch (All); 45. Maximilian Schachmann (All); 46. Jordi Meeus; 47. Ryan Mullen (Irl)

EF Education-Easypost: 51. Tom Scully (N-Z); 52. Julius van den Berg (P-B); 53. Owain Doull (G-B); 54. Jens Keukeleire; 55. Jonas Rutsch (All); 56. Marijn van den Berg (P-B); 57. Lukasz Wisniowski (Pol)

UAE Team Emirates: 61. Pascal Ackermann (All); 62. Ryan Gibbons (AfS); 63. Mikkel Bjerg (Dan); 64. Felix Gross (All); 65. Vegard Stake Laengen (Nor); 66. Juan Sebastian Molano (Col); 67. Michael Vink (N-Z)

Groupama-FDJ: 71. Arnaud Démare (Fra); 72. Ignatas Konovalovas (Lit); 73. Fabian Lienhard (Sui); 74. Laurence Pithie (N-Z); 75. Paul Penhoet (Fra); 76. Samuel Watson (G-B); 77. Bram Welten (P-B)

Trek-Segafredo: 81. Edward Theuns; 82. Emils Liepins (Let); 83. Thibau Nys; 84. Alex Kirsch (Lux); 85. Markus Hoelgaard (Nor); 86. Otto Vergaerde; 87. Tom Skujins (Let)

Astana: 91. Mark Cavendish (G-B); 92. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 93. Davide Martinelli (Ita); 94. Cees Bol (P-B); 95. Yeggeniy Gidich (Kaz); 96. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 97. Leonardo Basso (Ita)

Jumbo-Visma: 101. Tosh Van der Sande; 102. Olav Kooij (P-B); 103. Timo Roosen (P-B); 104. Lennard Hofstede (P-B); 105. Mick van Dijke (P-B); 106. Tim van Dijke (P-B); 107. Jos van Emden (P-B)

Team DSM: 111. Alberto Dainese (Ita); 112. Patrick Bevin (N-Z); 113. Alexander Edmondson (Aus); 114. Casper van Uden (P-B); 115. Marius Mayrhofer (All); 116. Tim Naberman (P-B); 117. Sam Welsford (Aus)

Bahrain Victorius: 121. Phil Bauhaus (All); 122. Matevz Govekar (Sln); 123. Kamil Gradek (Pol); 124. Filip Maciejuk (Pol); 125. Jonathan Milan (Ita); 126. Dusan Rajovic (Ser); 127. Cameron Scott (Aus)

Cofidis: 131. Max Walscheid (All); 132. Davide Cimolai (Ita); 133. Simone Consonni (Ita); 134. Wesley Kreder (P-B); 135. Christophe Noppe; 136. Piet Allegaert; 137. Jelle Wallays

Intermarché-Circus: 141. Niccolo Bonifazio (Ita); 142. Julius Johansen (Dan); 143. Adrien Petit (Fra); 144. Baptiste Planckaert; 145. Laurenz Rex; 146. Gerben Thijssen; 147. Boy van Poppel (P-B)

Team Arkéa-Samsic: 151. David Dekker (P-B); 152. Laurent Pichon (Fra); 153. Daniel McLay (G-B); 154. Mathis Le Berre (Fra); 155. Luca Mozzato (Ita); 156. Alan Riou (Fra); 157. Clément Russo (Fra)

UNO-X: 161. Norman Lasse Leth (Dan); 162. Stian Fredheim (Nor); 163. Tord Gudmestad (Nor); 164. Louis Bendixen (Dan); 165. Blume Levy (Dan); 166. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 167. Sören Waerenskjold (Nor)

Israel-Premier Tech: 171. Sep Vanmarcke; 172. Itamar Einhorn (Isr); 173. Jens Reynders; 174. Gay Sagiv (Isr); 175. Tom Van Asbroeck; 177. Rick Zabel (All)

Lotto Dstny: 181. Caleb Ewan (Aus); 182. Jasper De Buyst; 183. Frederik Frison; 184. Sébastien Grignard; 185. Michael Schwarzmann (All); 186. Cedric Beullens; 187. Jarrad Drizners (Aus)

Team Flanders-Baloise: 191. Ruben Apers; 192. Sander De Pestel; 193. Tuur Dens; 194. Milan Fretin; 195. Vince Gerits; 196. Jules Hesters; 197. Noa Vandenbranden

TotalEnergies: 201. Thomas Bonnet (Fra); 202. Emilien Jeanniere (Fra); 203. Lorrenzo Manzin (Fra); 204. Geoffrey Soupe (Fra); 205. Jason Tesson (Fra); 207. Matteo Vercher (Fra)

Bingoal WB: 211. Guillaume Van Keirsbulck; 212. Ceriel Desal; 213. Johan Meens; 214. Matteo Malucelli (Ita); 215. Ludovic Robeet; 216. Dorian De Maeght; 217. Alexander Salby (Dan).