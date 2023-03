En librairie: l’histoire du Petit Poucet qui titille les ogres

Ces deux-là aiment et connaissent le cycliste et c’est tout naturellement qu’ils se sont associés pour nous narrer la belle aventure de la formation wallonne, de ses débuts il y a plus de vingt ans à la fin de la saison dernière, dans “La course au sommet, l’histoire irrésistible d’Intermarché Wanty Gobert”, paru il y a peu chez Lannoo. Un livre préfacé par José De Cauwer et Daniel Mangeas, deux connaisseurs eux aussi.

De la reprise en 1997 du modeste Vélo Club de Ath jusqu’à la constitution du groupe sportif dirigé par Jean-François Bourlart, lui-même arrivé à la tête du bateau en 2001, qui est devenu désormais un pilier du WorldTour (5e en fin de saison dernière), c’est une sympathique histoire qui nous est contée en 210 pages, richement illustrées, parfaitement documentées et parsemées d’anecdotes. De nombreux témoignages et de multiples portraits de ceux, coureurs, directeurs sportifs, personnels, sponsors, qui furent et sont encore pour la plupart les piliers de l’équipe hennuyère qui a gardé son caractère familial et convivial.

Désormais que le “Petit Poucet” est devenu grand et titille régulièrement les ogres du peloton, on retrouve avec bonheur et intérêt les différentes étapes de l’évolution de l’équipe belge qui sont reprises au fil des pages avec les bons et mauvais moments, les drames et les exploits, les succès et les surprises, jusqu’à l’obtention de la licence WorldTour.

