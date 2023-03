Et avec tout ça, la flamme olympique arrivera-t-elle à temps à Paris ?

Vu les barrages routiers, les manifestations dans les rues et les grèves qui se multiplient en France, on peut se demander si la flamme olympique arrivera à heure et à temps au Stade de France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris prévue le 26 juillet 2024 ! On pensait qu’en désignant la douce France, chantre du “citius, altius, fortius”, pour cet événement, les grands pontes du CIO avaient fait le choix de la sagesse. Et voilà que Paris brûle soudain au rythme de la chienlit, comme dirait le général de Gaulle ! Bon, pas de panique. On peut imaginer que la grève des éboueurs, qui permet actuellement aux rats de faire leur jogging sur les Grands Boulevards, sera terminée pour le départ du marathon. Les eaux de la Seine devraient aussi être moins agitées et plus transparentes pour les plongeons des triathlètes et le silence des anneaux devrait revenir sur la Place de la Concorde. Ceci dit, que les olympiens français se rassurent : ils peuvent compter sur leurs chers voisins. En cas de coup dur, Bruxelles est dans les starting-blocks. Il suffira d’une petite couche de peinture au stade Roi Baudouin pour accueillir les compétitions d’athlétisme. Il faudra enlever un échafaudage pour que le Palais de Justice soit l’hôte des épreuves d’escrime. Et, avec deux ou trois petits ajustements, l’île Robinson du Bois de la Cambre servira de théâtre au kayak et la Foire du Midi au tir à la carabine.