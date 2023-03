De Bruyne, Slimani et Verstappen : choisissez un sujet traité par notre rédaction

Comme chaque semaine, la DH/Les Sports + vous propose de participer à ses choix éditoriaux. Ce jeudi, nous vous proposons de choisir de développer l’un des sujets suivants : les points communs et les différences entre les nouveaux capitaines De Bruyne et Mbappé, la blessure de Slimani peut-elle coûter le top 8 à Anderlecht ? Et enfin, Max Verstappen est-il un coéquipier ingérable chez Red Bull ?