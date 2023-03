Oliver Naesen, en fin de contrat et sous pression dans les classiques : “Même Pogacar doit sans cesse confirmer”

Oliver, la période la plus importante de votre saison débute. Comment allez-vous ?

”Bien. Je suis motivé et je suis en forme. J’étais rassuré après Paris-Nice où le dernier jour, j’avais testé ma forme en attaquant. J’ai couru ensuite Milan-Turin et Milan-Sanremo, où j’ai aidé Benoît (Cosnefroy). De maintenant jusqu’à Roubaix ce sera à bloc. Je suis surtout content de n’avoir rien chopé comme maladie à Paris-Nice et en Italie parce que les dernières années, j’avais chaque fois attrapé la grippe en France. Ça m’avait séché complètement, surtout l’an passé, et j’avais été en dessous de mes attentes au printemps.”

Avec quelles ambitions abordez-vous ces courses ?

”Je vise la régularité et être devant. Toutes les classiques à venir, ce sera à bloc pour faire un podium, top 5 ou top 10… le meilleur possible. Je veux être régulier à l’avant de la course.”

Vous êtes d’accord quand on dit que la course a changé et qu’on parle de nouveau cyclisme ?

”Oui, je trouve que c’est différent, même par rapport à il y a cinq ans seulement. Le niveau est plus homogène et plus élevé. Le niveau des équipiers, les mecs de la deuxième ligne, est beaucoup plus élevé par rapport à ce qu’il était il y a cinq ans. Les coureurs des classiques font des stages en altitude en hiver et ça c’est nouveau. Les coureurs des courses à étapes et des grands tours, même les meilleurs grimpeurs, comme 'Pogi' (Pogacar) mais d’autres aussi, commencent à courir les classiques. C’est également une nouveauté.”

C’est pour cela que vous n’avez plus fait de grands résultats ces dernières saisons ?

”Les deux dernières années, c’est à cause des grippes dont j’ai souffert. Franchement, quand vous tombez derrière, vous restez derrière. On ne peut pas se refaire une santé et rattraper son retard. Si un coureur comme van Aert chope la grippe ou un gros rhume entre Sanremo et Harelbeke, c’est foutu pour lui, il ne fera aucun résultat au printemps.”

Cette année, Benoît Cosnefroy, votre leader chez Ag2R-Citroen, découvre les classiques flandriennes, tandis que Greg Van Avermaet part un peu dans l’inconnu.

”Benoît va courir l’E3 et si ça se passe bien, le Tour des Flandres. Greg c’est l’incertitude après sa bronchite, je ne l’ai pas beaucoup vu, il a recommencé lundi. On verra comment il est. À Tirreno, il était bien, je pense. Une bronchite, ce n’est pas une grippe, les effets sont différents.”

Ce n’est pas dur d’avoir été un des protagonistes et de devoir jouer les seconds rôles ?

”Non. C’était déjà dur en 2015 ou 2017 et ce l’est encore en 2023. Je suis content avec la vie comme elle est.”

Il y a eu toujours des gars au-dessus du lot dans les “flandriennes”, ces dernières années, Museeuw, Van Petegem ou Tchmil, puis Boonen et Cancellara, récemment Sagan et Van Avermaet…

”C’était quand même différent. Autrefois, il y avait un plateau de favoris, rarement un ou deux au-dessus du lot. Bien sûr, il y a eu Greg ou Sagan, mais c’était différent de maintenant où il y a des mecs vraiment plus forts. Il faut faire avec. Si vous arriviez au sprint avec Sagan ou Greg, ils vous battaient au sprint, mais ils n’attaquaient pas et ils ne vous lâchaient pas à 80 kilomètres de l’arrivée… Et ça, les mecs font aujourd’hui, c’est moins cool, mais c’est la vie (sourire).”

Quelles classiques allez-vous courir ?

”Toutes jusqu’à la Flèche brabançonne, sauf le G.P. de l’Escaut.”

Il y a six ans, échappé en compagnie de Philippe Gilbert et de son ami et futur équipier Greg Van Avermaet, Oliver Naesen n'était pas passé loin de la victoire à Harelbeke. © Photonews

Pour commencer, le G.P. E3, à Harelbeke, qui semble être votre course.

”Je l’ai couru cinq fois, avec, comme résultats, quatre top 10 et une seule fois hors des dix premiers (NdlR : 3e en 2017, 4e en 2018 et 2021, 8e en 2019 et 21e en 2022). Elle me va très bien, c’est un peu ma course préférée, sans que je sache pourquoi. Elle est très dure, l’enchaînement des bosses est idéal. Il y en a autant qu’au Tour des Flandres avec 60 kilomètres de moins. Au Circuit Het Nieuwsblad, il y a un peu moins de côtes, alors, tous ceux qui sont lâchés dans une bosse reviennent ensuite, parce qu’il y a des longs temps morts, et ils viennent frotter pour être mieux placés avant la montée suivante. À Travers les Flandres, c’est la même chose. Il y a une côte, c’est dur, vous êtes bien devant, on se retrouve sur le plat et ça rentre de derrière. Ceux qui sont morts viennent frotter et vous repoussent à l’arrière. À la bosse suivante, vous êtes 80e au pied. À Harelbeke, il y a des enchaînements de trois ou quatre difficultés. Quand survient un petit moment de repos, il n’y a plus de coureurs sans jambe qui viennent vous casser les c… C’est plus honnête, les plus forts émergent plus naturellement. Au Ronde, c’est la combinaison des montées et de la distance qui fait son œuvre.”

Il y a pourtant une côte de ce parcours que vous ne devez pas aimer, c’est le Tiegemberg. En 2017, vous y aviez été lâché de manière surprenante, car ce n’est pas la plus difficile.

”Pendant la réunion d’avant course, j’avais pris la parole et présenté une par une les côtes. J’ai dit à propos du Tiegem : 'Il ne peut rien vous arriver sur cette bosse. Si vous êtes lâchés là, il vaut mieux arrêter de courir'. On était échappé à trois avec Phil (Gilbert) et Greg (Van Avermaet). Donc, en arrivant au pied de la montée, je n’imaginais jamais qu’il allait se passer quelque chose, j’étais trop confiant et j’ai été lâché. Heureusement, j’ai pu revenir ensuite et finir troisième. Ce Tiegem, c’est mon truc si j’arrive avec n’importe qui, sauf si c’est avec un van der Poel ou un gars du même genre. ça c’est un peu moins drôle.”

En plus de cette édition 2017, à trois autres reprises, vous avez joué les premiers rôles.

”L’année suivante, on est de nouveau à trois, juste derrière Terpstra qui était échappé, je me classe 4e. En 2019, quand Stybar gagne, je suis dans le petit groupe qui sprinte pour la 6e place, je finis 8e. Il y a deux ans, on revient sur Asgreen avec un petit groupe mais il repart à la fin, je finis 4e.”

Ce Grand Prix E3 est aussi une course spéciale dans la série des “flandriennes”.

”Il y a une super ambiance, les courses de Flanders Classic (dont le G.P. E3 ne fait pas partie), c’est très bien, mais l’organisation est top à Harelbeke avec des gens passionnés, tous des bénévoles. Toute la commune vit pour cette course. Ils sont très sympas. On n’a rien demandé mais, par exemple, ils invitent ma femme à suivre la course. Elle se retrouve avec les épouses de Stuyven de Lampaert et d’autres, l’organisation les accompagne sur le parcours, elles sont avec les invités à l’arrivée. Elles s’amusent beaucoup.”

Vous avez reconnu le parcours ?

”C’est difficile. Je crois que depuis le 1er janvier, j’ai dormi quinze ou seize nuits chez moi. Ce jeudi, on va effectuer une petite reconnaissance avec l’équipe. Juste après Milan-Sanremo, on n’allait pas faire non plus deux cents kilomètres, seulement des petites parties (NdlR : 57 km du Kortekeer à la Varentstraat). Je connais tellement le tracé, ce sont mes routes d’entraînement habituelles. Ce n’est pas loin de chez moi. Le Berendries est à quinze kilomètres de chez moi, le Mur de Grammont à 20… Une fois qu’on est là, on fait notre entraînement de bosse en bosse.”

Vous êtes en fin de contrat, comme d’ailleurs la moitié de votre équipe. Vous avez des nouvelles ?

”Rien pour l’instant. D’abord, en ce moment, les équipes négocient avec les leaders, les actuels ou d’éventuels nouveaux. La deuxième ligne, des coureurs comme moi, c’est plutôt fin avril, mai, voire juin. C’est Yannick qui s’occupe de mes intérêts (NdlR : Prévost, lequel travaille avec Jef Van den Bosch, le manager de Wout van Aert, notamment). Forcément, Vincent (Lavenu, le patron d’Ag2R-Citroen) attend aussi mes résultats dans les classiques. Si ce n’est pas bon, la réponse sera non, si c’est bien, ce sera oui.”

C’est de la pression, après deux, trois saisons moindres ?

”Oui, forcément, mais cette pression est toujours là. Quand vous faites une carrière de sportif, cette pression est là depuis le premier jusqu’au dernier jour.”

Tadej Pogacar ne doit pas avoir de pression.

”Ne croyez pas ça, même Pogi doit aussi sans cesse confirmer. 'Frommey' (NdlR : Chris Froome) n’avait pas de pression jusqu’au moment où il s’est explosé au Dauphiné. Tous les ans, on subit un test cardiaque. C’est toujours, pour tout le monde, un moment stressant pour savoir si on peut continuer notre carrière. Il y a tellement d’exemples de gars pour qui ça s’est arrêté brutalement comme Gianni Meersman ou Sonny Colbrelli. Après chaque virage, on peut prendre de plein fouet un poteau ou une voiture à l’entraînement. Il y a toujours du stress, tout le temps et pour tout le monde, quels que soient son niveau et son statut. Sans parler bien sûr du stress lié aux performances, aux résultats qu’il faut obtenir, de notre rôle et, aujourd’hui, avec la crise, on peut sans cesse se demander : 'Est-ce que mon équipe va encore exister dans cinq minutes ?' Il y a plein de pression, quand on voit ce qui est arrivé avec B&B Hotels… Ça sature le marché, les places sont chères. Cela a toujours été le cas, mais je le ressens plus aujourd’hui.”

Vous ne pensez quand même pas à la fin de votre carrière ?

”Non, je n’espère pas, ce serait un grand problème. J’espère encore continuer au moins quatre ans, mais on n’est pas maître de son destin. Prenez le peloton de Paris-Nice ou de Milan-Sanremo, pourtant des grandes courses du WorldTour. Tout le monde, les 150 ou 170 coureurs font tout, tous les jours de toute l’année, pour être au top. Pourtant, ces 150 ou 170 coureurs n’auront pas tous un contrat l’année prochaine. Mon copain Aimé De Gendt (NdlR : qui évolue chez Intermarché-Circus-Wanty) est aussi en fin de contrat, il sort également d’une année difficile et il s’est cassé la clavicule en janvier. Ce sont des moments difficiles et des clavicules très, très chères… Il y a de la pression pour tout le monde, tout le temps. Si je suis lâché au Quaremont, je n’aurai pas de contrat l’an prochain. Cela reste la loi du marché. Vous êtes mal, c’est fini, vous roulez bien, vous continuez. C’est comme ça le vélo.”