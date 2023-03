Pour ce match d’alignement, les joueurs arrivés après la date initiale (17/12) n’étaient pas qualifiés (Tainmont, Arib, Diallo, Routier et Vannoye). Malgré deux buts et deux assists de Lavie et Chevalier, qui devient le meilleur buteur de la série avec 22 buts, les Borains ne sont pas parvenus à l’emporter.

En effet, dès le coup d’envoi, ils s’installaient dans le camp adverse, en faisant très bien circuler la balle sur un rythme effréné. Après une première alerte de Mohamed, Donnez esseulé au second piquet, manquait de peu l’ouverture du score sur un corner de Chevalier dévié. Ce n’était que partie remise, puisque sur une passe en retrait de Lavie vers Chevalier, celui-ci enroulait parfaitement pour donner une avance méritée aux siens. Quelques minutes plus tard, Chevalier lançait Lavie en profondeur qui prenait toute la défense de vitesse, avant de dribbler le gardien pour doubler les chiffres. Juste avant la pause, ils se montraient encore dangereux via Chaabi et un coup franc de Chevalier, mais à chaque fois, Laverge était vigilant.

Au retour des vestiaires, suite à un corner suivi d'une mêlée, Mohamed trompait malencontreusement Saussez, relançant les Anversois. Fort heureusement, Chevalier et Lavie redonnaient un avantage plus confortable dans la foulée. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Car ensuite, l'incroyable se produisait, puisqu'en l'espace de dix minutes Boom profitait du laxisme défensif et de la suffisance des Verts pour recoller au score. Atteints moralement, ils ne réussissaient plus rien de valable, excepté sur une tentative de Donnez détournée en corner par Laverge, et pour le même prix pouvaient perdre la partie. "C'est très difficile d'expliquer ce qu'il s'est passé, à part qu'on a fait preuve de suffisance. Quand on mène 1-4, le match devait être plié. On a fait n'importe quoi en compliquant notre jeu plutôt que le simplifier. On avait tout en main et on a tout gâché. L'objectif était de prendre 7 sur 9 lors de nos trois déplacements. On a grillé un joker, à nous de rebondir dès samedi à Hoogstraten", réagissait, en colère, le T2, Sébastien Rousseau, qui officiait à la place d'Arnauld Mercier (malade) qui n'était pas présent.

Malgré ce point nettement insuffisant, les Boussutois confortent leur troisième place en laissant leurs premiers poursuivants à quatre points.

Fiche technique

Rupel Boom : Laverge ; Mouton (46e Neral), Medelinskas, Vervoort, Van Den Broek ; Verkerken, Mwenda (32e Monden), Thuys, Bourdouxhe, Mmaee (46e Buyl) ; Sekyere.

Franc Borains : Saussez ; Donnez, Deschryver, Boulenger ; Mpati (63e Lauwrensens), Itrak, Laurent (82e Sousa), Chaabi (74e Fuakala), Mohamed ; Chevalier, Lavie.

Arbitre : M. De Couvreur.

Avertissements : Boulenger, Donnez, Neral.

Les buts : 14e Chevalier (0-1), 23e Lavie (0-2), 49e Mohamed csc (1-2), 51e Chevalier (1-3), 61e Lavie (1-4), 66e Sekyere (2-4), 68e Buyl (3-4), 75e Sekyere (4-4).