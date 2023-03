Christophe Laporte après sa victoire à Gand-Wevelgem : “Wout était le plus fort, il est incroyable”

L’an passé, le Français avait déjà accompagné son leader chez Jumbo-Visma dans la finale du G.P. E3 mais ce jour-là, van Aert avait franchi en premier la ligne. ”On en avait reparlé jeudi soir, raconta le vainqueur. On s’était dit que c’était exceptionnel, qu’une telle chose n’arrive quasi jamais dans une carrière et voilà que cela se reproduit. Le plaisir est le même, j’avais fini deuxième, mais c’était comme si j’avais gagné. Aujourd’hui également. Bien sûr, c’est toujours beau d’avoir son nom au palmarès. Pour moi, gagner Gand-Wevelgem, c’est un rêve de gamin. Je voulais remporter une classique et une étape du Tour, c’est fait (NdlR : il avait gagné à Cahors). Dans les classiques, l’an dernier, j’avais fini deux fois deuxième (à Harelbeke et à Wevelgem où Biniam Girmay l’avait surpris). Je pense à ma famille, à ma femme, à mes deux garçons, on fait énormément de sacrifices pour en arriver là. Je suis très, très fier et heureux mais aussi très fatigué.”

Car le Français a dû accompagner van Aert pendant plus d’une heure. "On avait le plan d’accélérer dans la deuxième montée du Kemmel, on s’est retrouvé à deux, on a tout donné mais il restait plus de 50 kilomètres dans l’humidité et le froid, a dit Laporte qui avait dû déclarer forfait à Paris-Nice. Après ma maladie, je ne suis pas encore à 100 %. Vendredi, je n’étais pas bien, pas comme l’an dernier, mais je me suis amélioré. Pourtant, j’ai vraiment souffert dans sa roue, j’ai fait le maximum. Wout est incroyable, je suis très fier d’avoir réalisé cela avec lui. On court ensemble depuis un peu plus d’un an et on a fait de grandes choses ensemble. Je le remercie grandement de m’avoir offert cette victoire.”