Eupen, Zulte Waregem et/ou Ostende pour accompagner Seraing en D1B : qui voulez-vous voir descendre ?

J’ai donc opté pour le championnat de Belgique à l'arrêt ce week-end. La Jupiler Pro League qui nous fait mousser toutes les semaines. Pas pour regarder en haut et cette bagarre pour le titre qui risque d’être serrée, en tout cas plus que nous ne le pensions il y un ou deux mois. Pas pour parler d’Anderlecht et du Standard qui pourraient se retrouver dans les mêmes Europe’s playoffs. Mais, pour une fois, zieuter vers le fond du classement. Une saison particulièrement cruelle puisqu’elle enverra trois clubs à l’étage inférieur dans quatre matches. Si le cas de Seraing est pesé et emballé depuis longtemps, les deux derniers sièges basculants risquent de faire durer le suspense jusqu’au bout. Les trois candidats sont : Ostende, Zulte-Waregem et Eupen. Courtrai semble avoir fait le plus difficile.

Nous allons volontairement zapper les calendriers de ces trois formations pour poser la question qui fâche : qui voyez-vous ou plutôt qui voulez-vous voir basculer en D1 B comme on dit aujourd’hui ?

Ecartons du débat les supporters de ces équipes qui espèrent forcément que les deux " heureux " élus soient les deux autres. Prenons une vision totalement subjective et dénuée de tous fondements logiques et objectivables. Ostende, qui a connu une vague de sympathie lors de son arrivée en D1 avec un Marc Coucke enthousiaste et dansant, a perdu de son aura. Le club bat désormais pavillon américain et est criblé de dettes. Sa relégation ne ferait pleurer personne.

Les supporters d'Ostende sont parmi les plus enthousiastes mais cela ne suffit pas

Eupen ne doit sa vie parmi l’élite qu’au financement qatari censé préparer la coupe du monde. Depuis des années, les Pandas flirtent avec la descente. Si leur jeu est souvent plaisant, il n’en demeure pas moins que ce déplacement n’excite aucun adversaire. Traduisez que sa rélégation ne ferait pleurer personne.

Actuellement, Eupen est le premier non reléguable ©DHA

Reste Zulte Waregem qui, ces dix dernières années, a alterné le très bon (victoire en coupe de Belgique et titre de vice-champion) avec le très médiocre. Cette saison, il côtoie la ligne rouge et la carte de la même couleur. Néanmoins, parmi les trois équipes qui vont jouer leur va-tout lors des 360 dernières minutes de la phase classique, le sociétaire du Gaverbeek est celui qui nous a fait le plus vibrer ces dernières années. De quoi lui offrir un petit quinze d’avance dans un souhait très personnel et que vous ne devez pas forcément partager à l’heure du sprint final.