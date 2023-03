Wout van Aert se permet de jouer à qui perd gagne : “Dans mon esprit, nous avons remporté ce Gand-Wevelgem ensemble”

Non que le Campinois, manifestement supérieur lors des trois ascensions du Mont Kemmel puis dans ses relais jusqu’à l’arrivée, a été surpris ou devancé par un adversaire plus fin tacticien ou rapide que lui, mais bien parce qu’il a offert la victoire à Christophe Laporte. Son équipier et ami avec lequel il a effectué les 52 derniers kilomètres en duo. Une performance que les deux coureurs de Jumbo-Visma avaient déjà réalisée l’an passé, avec un résultat inversé, au G.P. E3, où ils s‘étaient échappés plus près de l’arrivée.

”Nous étions tous les deux plus forts que les autres”, a reconnu Wout van Aert. “Les gens ne voient que cette course, mais nous sommes ensemble toute l’année et quand on se retrouve dans cette situation, cela aurait été bizarre de sprinter. Vendredi, j’ai remporté une belle victoire à l’E3 grâce à Christophe. Le faire de cette manière aujourd’hui fait du bien.”

Le vent, le froid et la pluie ont rendu l’édition 2023 de Gand-Wevelgem particulièrement difficile. Le prochain Tour des Flandres s’annonce du même tonneau avec des températures légèrement supérieures et un vent un peu moins fort mais une pluie persistante.

”C’était plus dur que je n’avais cru au départ”, avoua encore le Belge, “je pensais qu’il y aurait plus de vent et que cela ferait tout exploser plus tôt, mais ce ne fut pas le cas. Peut-être, étais-je le meilleur homme en course, en effet. Nous étions dans une position idéale avec Olaf (Kooij, le sprinter de Jumbo) derrière. Mais seul, je n’aurais pas pu le faire. Je ne crois pas que j’aurai des regrets. Christophe et moi, nous nous entendons très bien. En peu de temps, nous sommes devenus des amis. Dans mon esprit, nous avons gagné ce Gand-Wevelgem ensemble. Ce que je retiens, c’est que pour la deuxième fois dans notre carrière, nous avons réussi un joli numéro. L’an dernier, j’avais gagné le G.P. E3, cette fois, c’est l’inverse, cela n’en est que plus beau.”

"Les deux gars qui m’ont fait mal à l’E3 dans les côtes n’étaient pas là, mais je serai au Tour des Flandres dans une bonne condition."

Depuis que, dès la saison 2010, le G.P. E3 et Gand-Wevelgem précèdent d’une semaine le Tour des Flandres, deux hommes avaient réussi le doublé en prélude aux deux grands monuments suivants, le Ronde et Paris-Roubaix. Quoiqu’il arrive dans les prochains jours, Wout van Aert ne réussira donc pas une série comparable à celle de Tom Boonen en 2012. Le Campinois avait gagné les quatre classiques à la suite ! Ni même à celle réalisée par Greg Van Avermaet, cinq ans plus tard. Le champion olympique s’était classé 2e du Ronde, après être tombé au Quaremont, avant de s’imposer à Roubaix. Mais Wout van Aert est rassuré et peut se montrer très confiant.

Dimanche, le Tour des Flandres aura trois grandissimes favoris, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, absents tous les deux ce dimanche, et Wout van Aert. Le Belge, regonflé moralement après un début de saison qui ne fut pas celui qu’il attendait, aura sur ces deux rivaux un énorme avantage, celui d’évoluer en leader d’une équipe Jumbo-Visma supérieure collectivement puisque, en plus de van Aert, elle peut compter sur Christophe Laporte, Dylan Van Baarle, Tiesj Benoot et même Nathan Van Hooydonck, en super-équipier de luxe.

”Si j’étais dans une autre équipe, je serais marqué par la force collective de Jumbo”, souriait Laporte car, après le Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne et le G.P. E3, la formation néerlandaise a remporté une quatrième grande classique flandrienne cette saison avec un coureur différent.

”Je ne crois pas être plus favori du Ronde après ce Gand-Wevelgem”, a toutefois tempéré Wout van Aert. “J’ai gagné vendredi, mais je n’étais pas le plus fort dans les côtes. Tadej et Mathieu étaient mieux que moi et ces deux gars qui m’ont fait mal à l’E3 n’étaient pas là, donc rien n’a changé de ce point de vue. Aujourd’hui, c’était une course très différente du Tour des Flandres, je peux seulement retenir que j’ai bien récupéré des efforts d’avant-hier. Je serai au Ronde dans une bonne condition, rien n’ayant vraiment changé, mais j’ai obtenu des confirmations de ma bonne forme.”