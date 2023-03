Sep Vanmarcke avant À Travers les Flandres : “Je pense toujours que je peux gagner cette grande classique”

Depuis vendredi et la domination du trio Tadej Pogacar, Wout van Aert et Mathieu van der Poel sur le mini-Ronde, chacun s’accorde à penser que le podium d’Harelbeke sera aussi celui d’Audenarde, ce dimanche. Seul, l’ordre selon lequel les trois ogres monteront sur ses marches pourra changer, affirment les uns et les autres. C’est aller un peu vite en besogne, mais c’est une autre histoire. Avant le Tour des Flandres, voici donc la 78e édition d’À Travers les Flandres, entre Roulers et Waregem, sur 183,7 kilomètres (seulement) avec onze côtes et huit secteurs pavés.

Cela fait six ans que l’épreuve, qui ouvrait par le passé la série des classiques flandriennes, préface la “Plus belle des Flandres” comme le faisaient autrefois les Trois Jours de la Panne, réduits à une course d’un jour désormais.

Les trois favoris du Ronde absents ce mercredi, tous les autres concurrents voient leurs chances respectives de s’imposer à Waregem augmenter de manière impressionnante. Parmi eux, Sep Vanmarcke.

Dimanche à Gand-Wevelgem, le coureur d’Israel Premier Tech s’est rappelé aux bons souvenirs de tous en s’emparant de la troisième place. Spécialiste des classiques pavées, Vanmarcke arrive en forme au bon moment et il a d’ailleurs apprécié à sa juste valeur sa performance dans la classique des éventails.

”Je suis très heureux et même fier de ce podium”, reconnaît Sep Vanmarcke. “Il y a quelques années, j’aurais été fâché et déçu de finir troisième mais, cette fois, après mes déboires des deux dernières saisons, ça avait un goût de victoire. Cela faisait depuis le Nieuwsblad 2021 que je n’avais pas conquis un podium sur une classique.”

C’est justement à Wevelgem, il y a treize ans, alors qu’il était néo-pro, que le jeune Sep avait conquis un premier podium sur une classique pavée. Depuis, même s’il n’a remporté qu’une seule épreuve du genre, le Circuit Het Nieuwsblad 2012 en prenant la mesure au sprint de Tom Boonen, alors au sommet de son art, et de Juan-Antonio Flecha, le Flandrien a été régulièrement un des principaux protagonistes de toutes ces courses du printemps. Du moins quand les blessures et maladie lui en ont laissé l’opportunité car Sep Vanmarcke a été régulièrement marqué par la malchance.

”Mon succès au Nieuwsblad a lancé ma carrière mais d’un autre côté, à partir de ce moment, on a toujours beaucoup attendu de ma part, moi le premier”, continue Vanmarcke qui les années suivantes est monté sur le podium du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. “Mais à partir de ce moment, il n’y a que le succès qui compte et même une belle place d’honneur est considérée comme une déception”

La semaine dernière, le coureur n’avait pu disputer Bruges-La Panne en raison de maux d’estomac.

”Cela m’a fait du repos dont j’ai peut-être profité”, dit-il. “Je n’étais pas totalement à l’arrêt, j’ai été un peu malade un ou deux jours et nous avons été assez malins de faire l’impasse sur La Panne. J’étais certainement plus frais à Harelbeke et encore plus à Gand-Wevelgem.”

L’an dernier, Sep Vanmarcke avait manqué le Ronde sur blessure pour la première fois depuis ses débuts chez les pros en 2010.

”Nous devons être honnêtes”, a déclaré Vanmarcke. “Je réalise que Van der Poel, Van Aert, Pogacar sont d’un niveau supérieur, mais je pense que pour le week-end prochain, je peux encore réaliser un bon résultat. Si vous pouvez finir de Gand-Wevelgem, et certainement dans ces conditions météorologiques, vous devriez également être en mesure d’obtenir un bon résultat dans le Ronde. Je suis en confiance pour Waregem et pour le Ronde notamment parce que j’ai bien fini dimanche. Après la troisième montée du Kemmel, je me suis senti de mieux en mieux.”

À trente-quatre ans, Sep Vanmarcke espère toujours réaliser son rêve.

”Je pense toujours que je peux gagner cette grande classique”, continue le Belge. “J’ai passé un bon hiver et je suis resté en bonne santé. Je n’ai pas eu de blessure et depuis le début de la saison, je me suis senti bien et j’ai couru à un haut niveau. Il me manquait juste de quoi bien finir la course. Je me disais que c’était peut-être devenu mon niveau. Mon résultat à Wevelgem prouve que si vous continuez à y croire et à faire ce qu’il faut pour y arriver, obtenir un excellent résultat reste toujours possible. C’est un grand soulagement pour moi et l’équipe parce que tout le monde a fait de gros efforts.”

Dirk Demol, son directeur sportif, croit, lui aussi, dans les chances de son coureur.

”Le podium de Sep nous a procuré beaucoup de plaisir”, dit Demol. “On savait qu’il était bien. Après le week-end d’ouverture et le Samyn, on a décidé qu’il ne courrait ni Paris-Nice, ni Tirreno mais qu’il ferait un stage à Calpe où il a vraiment bien et durement travaillé. Il a recommencé à Nokere où il a fini 6e, ce qui était le signe que la bonne forme arrivait. Il a couru Milan-Sanremo pour les kilomètres. Malheureusement, il a été malade avant La Panne mais il a bien récupéré. À Harelbeke, il ne lui a pas manqué grand-chose pour lutter pour la 4e place. Il a fini à un peu plus d’une minute. Ce mercredi, à Waregem, il sera un peu chez lui, c’est une bonne occasion à saisir, mais on ne lui met pas la pression. On attend plus encore de Sep au Ronde et à Roubaix où, à mon avis, il a le plus de chances de réussir un super résultat.”