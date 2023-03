”J’étais seul dans le groupe face à trois duos”, expliquait Hermans. “À deux, on aurait pu jouer tactiquement, mais seul, il fallait réagir sur tout, Laporte est parti de derrière et je n’ai pas pu suivre.”

”Je pars samedi pour le Tour du Pays Basque”, dit le coureur d’Alpecin-Deceuninck. “Je suis bien, mais le Tour des Flandres c’est deux heures de plus qu’aujourd’hui. Je suis mon programme qui doit m’amener en forme pour les classiques ardennaises.”

Finalement, avec le retour in extremis de ce qui restait du peloton, Jasper Philipsen s’est classé 4e.

”J’ai forcé sur le Kanarieberg et je l’ai pays ensuite en ne pouvant accompagner le premier groupe”, avoua le Limbourgeois. “On a contrôlé derrière car Quinten était dans l’échappée et ce sont les équipes Trek-Segafredo, Lotto Dstny et UAE Emirates qui ont effectué le travail. C’était une course assez courte et le vent était généralement favorable. Ce qui avantageait les attaquants et ne rendait pas les choses aisées. Malheureusement, trois hommes sont restés devant. Mes sensations étaient bonnes, meilleures que dimanche à Gand-Wevelgem. Mais c’est une occasion manquée. La prochaine, pour moi, ce sera le Grand Prix de l’Escaut dans une semaine.”