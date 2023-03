La réalisation télévisée du Tour des Flandres à la pointe : “Chez nous, le cyclisme est une religion”

”On couvre toutes les courses en Flandre, explique Gunther Herregodts, réalisateur en chef. Mais le Ronde est beaucoup plus grand. Le Mémorial Van Damme s’en approche, et les Mondiaux de 2021 étaient de ce niveau, à la différence que ça durait dix jours et qu’on bougeait.”

Ce week-end, c’est une petite armée qui sera à pied d’œuvre entre Bruges, Audenaerde et Bruxelles.

”On sera entre 250 et 300 personnes, deux ou trois fois plus qu’à Harelbeke, Wevelgem ou à Waregem mercredi, dit le Ninovite. N’oubliez pas non plus qu’il y a deux courses, celle des hommes et celle des femmes. La moitié appartenant à la VRT et l’autre à des sociétés indépendantes, qui s’occupent de l’habillage, de l’avion relais, des hélicos, des moyens mobiles, les motards…”

On ne devrait manquer aucun temps fort du Tour des Flandres, dimanche. Photo News ©© Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Si le podium et la présentation des coureurs, qui retrouvent le majestueux Markt de Bruges cette année, sont gérés par l’organisateur Flanders Classics et relayé par la VRT, toute la journée, Gunther Herregodts et son équipe peuvent compter sur d’importants moyens humains et techniques.

”Pour le studio mobile d’avant et après course, il faut des maquilleuses, des assistants”, énumère-t-il. “Il faut nourrir tout le monde, conduire les véhicules, veiller à la sécurité. Dans le camion de production, il y a des gens pour l’incrustation, pour les vidéos d’archive ou d’interviews, pour les ralentis, pour le son… Dans la course masculine, on a quatre motos, trois dans l’épreuve féminine. Un cameraman dans l’hélicoptère. On met des moyens techniques sur le Vieux Quaremont, cinq caméras dont le fly-line (NdlR : une caméra sur câble), quatre au Koppenberg, quatre aussi au Paterberg,… une sur le haut du Taaienberg également. C’est un point intéressant, ça explose toujours sur le plateau qui suit la montée, car c’est un endroit dégagé et balayé par le vent. On a également des caméras fixes à l’arrivée, des moyens pour les interviews…”

S’il y a sept caméras à Audenaerde, dont une sur la grue qui surplombe l’aire d’arrivée, et une autre face au podium, il n’y a pas de drone dans la course.

”Tout le monde a vu les images spectaculaires des Mondiaux de cyclo-cross, mais les drones, c’est compliqué en Belgique, bien plus qu’aux Pays-Bas, nous n’avons pas les mêmes règles”, explique-t-il. “La batterie n’a une autonomie que de quatre à cinq minutes. Il y a la sécurité aussi, à Hoogerheide, c’était dans un endroit où le public était interdit. Enfin, la pluie et le vent empêchent le drone de travailler.”

Samedi, veille des deux courses, tous les équipements sont installés et testés par les techniciens, les camions diffuseurs, les plates-formes, des kilomètres de câbles sont posés. L’énorme camion de production installé à l’arrivée à Audenaerde où un mât géant de trente mètres de haut permet la transmission des images vers la VRT à Bruxelles, d’où elles sont renvoyées dans le monde entier.

”Je travaille toute la semaine là-dessus”, dit Gunther Herregodts. “J’ai deux visites techniques, la préparation, la répétition le samedi, des réunions avec l’équipe et avec l’UCI.”

Le Tour des Flandres est la seule classique retransmise en intégralité.

”C’est la particularité des courses cyclistes qui durent des heures”, sourit notre interlocuteur. “On est en direct de 9 à 18 heures. Je dois gérer ce que je bois et mange pour ne pas devoir filer aux toilettes. Je ne veux rien manquer. Donc je ne mange pas, je ne bois pratiquement pas avant et pendant la course, j’ai une petite bouteille d’eau. Nous étions à la réalisation des mondiaux à Harrogate, Inssbruck et Louvain, c’était la même chose, je reste dans le car pendant sept, huit heures.”

Depuis les Jeux de Barcelone en 1992, les équipes de la VRT filment les courses olympiques, les épreuves de marche et du marathon mais aussi celles des mondiaux de cyclisme même à l’étranger. Le Tour des Flandres est leur plus belle carte de visite.

”C’est un projet de prestige qu’on ne veut pas perdre évidemment”, dit-il. “Un jour, quelqu’un de la RTBF m’a dit : ‘Chez nous, le cyclisme, c’est une passion, mais à la VRT, c’est une religion’. C’est cela, le cyclisme est une religion chez nous.”

Et le Tour des Flandres sa grand-messe annuelle, mais pas son dernier office.

”Lundi, je serai à Schoten pour faire la reconnaissance du Grand Prix de l’Escaut qui se dispute mercredi…”, rigole Gunther Herregodts.