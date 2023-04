Evoluant hors catégorie et classement aux commandes de sa Ford Puma WRC1 officielle, Ott Tanak ouvre la route lors d’une séance d’essais grandeur nature en vue du Rallye de Croatie, la prochaine manche du championnat du monde.

Derrière lui, son compatriote Georg Linnamae, lui aussi venu s’entraîner en Belgique pour le WRC2, mène la danse après la première boucle de quatre spéciales en pneus pluie. L’Estonien a relayé en tête l’autre Hyundai i20, BMA celle-là, d’un étonnant Bastien Rouard, leader lors des trois premières spéciales avec notamment le scratch dans les deux premières.

Une grosse surprise toutefois facilitée par le bris de cardan faisant directement perdre près d’une minute cinquante au leader du championnat Maxime Potty qui ne scorera pas le maximum de points pour le BRC pour la troisième fois d’affilée. Remonté cinquième à l’issue de la première boucle, Max ne peut rien espérer de mieux à la régulière ce qui signifie que ce résultat Cup ne sera certainement pas pris en compte en fin d’année.

Devant, les deux Hyundai de Linnamae et Rouard sont séparées par 8.5.

Au troisième rang, à 4.5 de la i20 alignée par le team de son papa, Grégoire Munster (Ford Fiesta) possède 7 petits dixièmes d’avance sur Gino Bux découvrant la VW Polo du Sarrazin Motorsport. La bataille pour le podium entre ces quatre-là promet d’être serrée jusqu’au bout.

Sixième, Marvyn Henrard mène les catégories deux roues motrices et RGT au volant de sa Porsche en devançant la Skoda Rally2 du débutant Junior Planckaert et la VW Polo d’un Jourdan Serderidis en forme et leader en Masters Cup.