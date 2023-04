La chronique de Jean-Marc Ghéraille: pourquoi Domenico Tedesco va gagner l’Euro 2024 avec les Diables rouges

Bilan : bingo ! Deux victoires en déplacement, avec la manière qui plus est. Il n’en fallait pas plus pour passer en 180 minutes de la déprime, limite burnout, nationale à une euphorie comme si la Belgique entière avait fumé un énorme pétard. D’où le titre volontairement provocateur de cette rubrique dominicale qui se veut aussi poil à gratter : pourquoi Domenico Tedesco va gagner l’Euro 2024 avec les Diables rouges.

Symbole de ces jeune qui ont gagné des points: Amadou Onana, notre nouveau Marouane Fellaini ©Charvamalou Photo news

Parce que, dans l’esprit du supporter, cela sonne (à nouveau) comme une évidence. Fini la Génération dorée, voici la Diamond Generation. La génération de diamant. Il est évident que nous ne demandons qu’à y croire mais le fameux diamant doit encore être poli avant de briller au firmament du foot européen et/ou mondial.

Allons-y pour une analyse à tête reposée la moins partisane possible. Primo. L’arrivée de Tedesco a (re)battu les cartes. Si Roberto Martinez avait prolongé sa mission avec sa double casquette sélectionneur/directeur technique, ce qui était rappelons-le son intention, nous aurions été curieux de voir si certains cadres auraient pris leur retraite et/ou si l’Espagnol aurait décidé de s'en passer… Nous ne le saurons jamais. Tout frais, tout neuf, n’ayant de comptes à rendre à personne, Tedesco a donc fait ce que son prédecesseur ne faisait pas : des choix.

Pas de Witsel, pas de Vanaken, pas de Mertens et plus, par choix personnel, de Hazard (Eden), de Mignolet ou de Alderweireld. Nous restons d’ailleurs convaincus que ce dernier, dans la forme qu’il affiche, aurait encore été bien utile.

Tedesco a opté pour un rajeunissement (obligatoire) en faisant confiance à des joueurs qui piaffaient d’impatience mais que Martinez délaissait ou faisait semblant de ne pas voir. Les Onana, notre nouveau Marouane Fellaini cartes jaunes compris, Lukebakio, Faes, Theate ou Bakayoako n’ont pratiquement pas eu voix au chapitre et ils ont saisi leur chance à pleines mains. De bon augure pour la suite car il est évidemment mieux de débuter une nouvelle ère sur des succès qu’alimenter les doutes, les polémiques et la morosité.

Le chantier numéro 1 de Domenico Tedesco reste le secteur défensif

Néanmoins, restons un petit moment objectifs si possible. Au-delà des jeunes qui ont montré de bonnes choses et dont certains ont clairement gagné leurs galons, il est utile de rappeler que trois cadors (même quatre avec Courtois en Suède) ont assuré. Un KDB et un Carrasco ont même semblé renaître après avoir été (tactiquement) malmenés ces derniers mois. Quand ils jouent à leur véritable position, ils peuvent exprimer leurs qualités. Ajoutez-y un Lukaku d’une efficacité chirurgicale et vous avez tous les ingrédients d’une potion qui veut devenir magique.

Fini le KDB qui tire la gueule comme au Qatar, bonjour le vrai KDB ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mais le débat de la défense et de son étanchéité n’est pas réglé. Ce sera LE chantier numéro 1 de Domenico Tedesco si nos Diables rouges veulent à nouveau rêver d’un trophée. Impossible de remporter un tournoi avec une défense qui tangue au moindre coup de vent. Même s’il a choisi une défense à quatre, le nouveau coach fédéral n’a pas (encore) trouvé ce mur qui peut résister aux offensives adverses. Le poste de latéral gauche reste le plus préoccupant, Arthu Theate n’étant pas un back gauche de formation. Quant à l’axe central, il doit encore nous donner des certitudes face à des oppositions plus consistantes.

Pas question de jouer les trouble-fête, tout le monde a l’air tellement sur son nuage, mais mieux vaut prévenir que devoir guérir une nouvelle gueule de bois comme celle encaissée après le Qatar.

Vous n’avez d’ailleurs pas entendu Domenico Tedesco ni parader, ni se pousser du col après ce bon début. Il s’est contenté d’un "il reste beaucoup de travail ". Pour devenir champions d’Europe…