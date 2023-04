Ce dimanche, Tadej Pogacar, né le 21 septembre 1998, avait exactement 24 ans, six mois et onze jours. Un âge qu’Eddy Merckx avait atteint le 28 décembre 1969. Une petite comparaison du palmarès des deux champions au même âge démontre que le Slovène tient bien le rythme infernal imposé par le plus grand champion de tous les temps.