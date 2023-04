La chronique de Christophe Franken : Mazzù prouve qu’il est un grand coach (et qu’il ne reviendra pas dans le G5)

Ce que Mazzù réalise à Charleroi depuis quatre mois est la marque d’un grand coach. Il a parfaitement analysé le vestiaire et a réussi à en tirer le meilleur. Le cas de Youssouph Badji, auteur du magnifique but de la victoire dans les arrêts de jeu au Kuipje, en est le meilleur exemple : le Sénégalais est passé du statut de joueur sans aucune confiance qui traîne son spleen depuis quelques saisons à un avant-centre dangereux de Pro League. Une résurrection entre Noël et Pâques signée Mazzù, le pape du Mambourg.

Largement ternie par son passage loupé à Anderlecht, l’image de l’entraîneur carolo reprend des couleurs. On le sent en mission, avec un esprit revanchard qu’il inculque à ses hommes. Sans rien dire à personne, il a l’idée, voire l’objectif, d’atteindre puis de remporter les playoffs 2. Un exploit qui, dans le même temps, priverait Anderlecht de prendre un ticket européen (à moins de remporter la Conference League), ce qui ne serait pas pour déplaire à Mazzù.

Un grand coach n’est pas obligé d’être dans un grand club

Mais le retour à l’avant-plan du Charleroi ne prouve pas uniquement que Mazzù est un excellent coach. Il démontre aussi qu’il n’est définitivement pas fait pour un grand club. Après Genk et Anderlecht, le G5 ne lui donnera plus une nouvelle chance. Il suffit de regarder les matchs des Zèbres pour comprendre. Il développe un football de réaction et de courage. Un jeu direct sans fioriture. Ce n’est pas très joli mais ça fonctionne parce qu’il a réussi à faire adhérer son vestiaire à cette philosophie. Une adhésion quasi impossible à obtenir dans un grand club.

Dans le football d’aujourd’hui, les joueurs qui ont la chance de se produire pour un club prestigieux veulent gagner mais aussi soigner leur image. Le foot de combat et de courage de Mazzù ne séduira pas un vestiaire où les gars ont déjà le goût du luxe. Ils auront besoin de plus de précision dans la stratégie offensive, de plus de finesse.

Mais est-ce qu’un grand coach doit systématiquement être dans un grand club ? Non, il y a des grands entraîneurs de grands clubs et de grands entraîneurs de plus petits clubs. Mazzù appartient à la seconde catégorie. Ça n’a rien d’humiliant. Il ne faut juste pas se tromper en l’engageant. Le Carolo pourrait réussir de grandes choses à l’étranger mais en choisissant l’"underdog", pas le favori de la compétition.