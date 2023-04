”On a vécu une édition incroyable !, savoure le Lion des Flandres. C’est parti à fond, ça a borduré dès le début. Plusieurs équipes ont essayé de piéger les équipiers de van der Poel et de Pogacar mais, à la fin, ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés devant.”

Le triple vainqueur a cru que la course se jouait avec l’échappée d’une dizaine de coureurs.

”Si les trois grands ne prennent pas leurs responsabilités, Mads Pedersen gagne, dit Museeuw. Pogacar a été deux fois énorme sur le Vieux Quaremont et dans le Paterberg. Il a réussi un exploit phénoménal, car c’est quand même un coureur du Tour de France. Il a pressé les autres comme des oranges. Il a prévenu qu’il voulait gagner le Ronde une fois au moins et il était ému après l’arrivée, ça montre la valeur du Tour des Flandres mais aussi combien Pogacar est un champion. Il veut gagner partout. Même Paris-Roubaix, il viendra un jour pour la gagner et il est très capable d’y parvenir.”

Pour l’ancien champion du monde, le Slovène était au-dessus du lot.

”L’an dernier, il avait eu une petite leçon, il avait attaqué trop tôt. Cette fois, il a couru juste, assure-t-il. Pogacar était le grand favori, notamment à mes yeux, et il s’est imposé d’une manière exceptionnelle. Mathieu et Wout ont fait une belle course mais ils sont tombés sur plus fort qu’eux. Avec Trentin, il a pris la course en main avant de démarrer. Je n’ai jamais vu quelqu’un monter le Vieux Quaremont à bloc comme lui avec les autres essayant, eux aussi à bloc, de rester dans sa roue.”