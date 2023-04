Tadej Pogacar a dominé un Tour des Flandres exceptionnel: “Pour gagner, je devais arriver seul”

”Je suis seulement fier et content de ma victoire, dit-il. Le Ronde est une course spéciale, la plus belle classique, l’ambiance sur les côtes est formidable, le parcours superbe, tous les meilleurs sont au départ.”

Pogacar n’est que le troisième lauréat du Tour de France à s’imposer également dans le Ronde, après Louison Bobet et Eddy Merckx.

Tout semble tellement facile pour Tadej Pogacar. Le coureur d’UAE disputait ce dimanche sa quatrième classique flandrienne après y avoir goûté pour la première fois l’an dernier (à Waregem puis au Ronde, où il aurait déjà dû monter sur le podium sans un sprint raté) puis la semaine passée au G.P. E3 (3e).

Le Ronde 2023 avait pourtant mal commencé pour le Slovène, contraint à une course-poursuite en début d’épreuve après qu’il eut été retardé sur une chute dans laquelle il n’était pas tombé. Ce ne fut malheureusement pas le cas de son équipier Tim Wellens, projeté au sol dans l’énorme chute collective qui mit la moitié du peloton au sol.

”J’étais dans une bonne journée et je veux savourer ce succès, a reconnu le n°1 mondial. La course a été parfaite pour nous, je nous donne 10/10, même si nous avons malheureusement perdu Tim Wellens qui s’est cassé la clavicule. Merci à mes équipiers, nous avons couru comme nous le voulions. Mikkel Bjerg a effectué le plus fantastique lancement possible dans le Vieux Quaremont, j’ai abordé les pavés au sprint. Matteo Trentin était devant, c’était le plan. Il y avait de bons coureurs dans cette échappée, un moment ils ont eu trois minutes d’avance mais je n’ai pas tant d’expérience de cette course, je ne me suis pas inquiété.”

Le leader d’UAE Team Emirates, qui a ajouté un dixième succès à son palmarès de la saison, a pu compter sur l’ancien champion d’Europe.

”Matteo a fait un superbe boulot, c’est un équipier exemplaire, disait encore Pogacar qui a profité du travail de l’Italien pour contenir la fugue de Mads Pedersen. Je savais que la dernière montée du Quaremont sera cruciale. On est arrivé à pleine vitesse sur les pavés et j’ai continué à pleine puissance ensuite jusqu’en haut. C’est une côte qui me convient mieux. Je savais que je devais me retrouver tout seul pour gagner. Une fois que je me suis échappé, j’ai tout donné. Je savais que ce serait dur et j’ai d’ailleurs failli craquer sur le Paterberg, mais j’ai continué à tout donner.”

C’est en picorant dans un paquet de frites reçu quelques minutes après son triomphe que Tadej Pogacar a commencé à savourer sa victoire au pied du podium.

”C’est un jour que je n’oublierai jamais, a-t-il dit, très ému, mais aussi espiègle. Je peux prendre ma retraite, je peux déjà être fier de ma carrière, je suis dans une des meilleures formes de ma vie, même si je ne gagne pas le Tour de France, ma saison sera réussie.”

Alors que beaucoup depuis des années se spécialisent, Tadej Pogacar brillent quasi sur tous les terrains. On le sent capable de gagner un jour Milan-Sanremo et Paris-Roubaix pour rejoindre Rik Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck, les trois seuls à avoir enlevé les cinq monuments.

”Je suis heureux de pouvoir être performant partout et que l’équipe me supporte dans mes choix, dit-il. Pour les cinq monuments, on verra. Milan- Sanremo est finalement la plus difficile, j’avais les meilleures jambes dans la Primavera mais ce n’était pas suffisant pour gagner. Pour Paris-Roubaix, on verra d’ici trois, quatre ans. Il me faudra prendre un peu de poids et muscler mes jambes pour passer les pavés. Y aller aujourd’hui, ce serait comme si un junior prenait le départ. Ce n’est pas comparable non plus avec les secteurs pavés qu’on a eus au Tour.”