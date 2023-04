La victoire du Slovène, dimanche, à Audenarde, a été saluée par tous ceux qui aiment le cyclisme mais s’il est quelqu’un qui a savouré particulièrement la performance du n°1 mondial, c’est bien Allan Peiper.

Dès leur rencontre fin 2018, l’Australien, arrivé en Belgique depuis son pays quand il était junior, est tombé sous le charme du futur double vainqueur du Tour de France qui voue à Peiper une admiration sans borne. On sait comment la maladie a empêché l’ancien coureur et directeur sportif de poursuivre sa collaboration avec son poulain.

Vous avez dû vivre un grand moment dimanche ?

”Oui, c’était vraiment super, une journée très spéciale, j’étais très ému. Cela fait 46 ans que j’habite en Flandre. J’ai essayé, comme coureur puis comme directeur sportif, de remporter le Tour des Flandres mais ça n’a jamais réussi. Que Tadej s’impose était vraiment très fort et spécial car nous sommes de bons amis, on a une vraie relation avec des contacts réguliers.”

L’an dernier, il avait déjà failli gagner.

”Il avait raté la victoire. Il était déjà le plus fort. La télévision de la voiture d’UAE est tombée en panne à trois kilomètres de l’arrivée. On n’a pas pu le prévenir du retour de van Baarle et Madouas ou du fait qu’il devait lancer le sprint de loin.”

Où étiez-vous dimanche ?

”J’avais suivi le Nieuwsblad et le GP E3 du bord de la route, en recoupant le parcours à vélo, mais dimanche je voulais vraiment tout voir. J’habite dans les Ardennes flamandes, à Maarkedaal. Donc, je suis allé avec ma femme voir passer la course au Berg Ten Houte, à un kilomètre et demi de chez nous, puis nous sommes rentrés à la maison où j’ai suivi les deux dernières heures à la télévision.”

Il vous a vu ?

”J’avais rigolé avec lui. À Harelbeke, j’ai vu passer les coureurs six ou sept fois et je lui ai demandé s’il m’avait entendu l’encourager. Il m’a dit : 'Non, mais la prochaine fois, dis-moi où tu seras.' Mais, c’est impossible, il faut rester concentré et il y a tellement d’ambiance et de gens tout au long du parcours. Sans parler des voitures et des motos…”

Comment qualifiez-vous sa prestation ?

”Tadej a fait la course parfaite. On s’était échangé des messages la semaine passée. Il m’avait dit que le Kwaremont était la côte idéale pour lui. Je lui ai donné mes idées et il a très bien fait. Il a laissé un grand groupe partir, qui a pris trois minutes d’avance à 60 kilomètres de l’arrivée. C’était un peu la panique dans le peloton, tout le monde commençait à devenir nerveux. C’était le moment d’y aller dans la deuxième montée du Quaremont. Lui et ses coéquipiers ont bien fait ce qu’ils devaient.”

Vous n’avez pas eu peur quand des coureurs comme Küng, Powless ou Pedersen ont eu trois minutes d’avantage ?

”Un peu, je dois l’avouer, même si je savais que sur la fin, les côtes s’enchaînent et qu’à chacune d’entre elles, l’avance allait fondre. C’était impressionnant, le temps qu’ils reprenaient à chaque ascension. Finalement, ce groupe devant, c’était un peu comme une carotte au bout d’un bâton. Tadej avait un objectif à atteindre. Tout le monde était à bloc, personne n’était frais pour la dernière montée du Quaremont et du Paterberg, sauf Tadej. Il a fait ce qu’il devait pour lâcher tout le monde.”

Vous lui avez parlé depuis sa victoire ?

”Je lui ai envoyé un message, mais je l’ai laissé tranquille. Après la course, il était pris avec tout ce qu’il devait faire, les obligations, le podium, les télévisions, le contrôle médical, la conférence de presse, puis il devait filer à l’aéroport pour rentrer à Monaco. Il va me répondre quand il sera au calme mais ce n’est pas nécessaire, c’est lui qui a fait la course. On va s’entendre cette semaine, c’est sûr.”

Peut-il gagner un jour Paris-Roubaix ?

”Il aime l’histoire du cyclisme, il connaît les grandes courses, la légende. Le Ronde, les Flandriens, c’est la grandeur du cyclisme. Paris-Roubaix, aussi, c’est l’histoire du cyclisme. L’an dernier, il a été agréablement surpris par sa prestation dans l’étape des pavés du Tour de France. Évidemment, c’est une autre course, mais il était impressionnant sur les pavés. Je ne sais pas ce qu’il pense mais dans les prochaines années, il sera un jour au départ, c’est sûr. Ses meilleures années doivent encore arriver. Il aime l’aventure, il aime les challenges, les nouvelles expériences. Tadej se nourrit des défis. Donc, je crois que Paris-Roubaix serait pour lui un défi ultime.”

Il sera comme un poids léger défiant les poids lourds.

”Oui, dimanche, il avait dix kilos de moins que van der Poel, c’était un avantage dans le Vieux Kwaremont et au Paterberg mais à Paris-Roubaix quand on est léger, on perd de l’énergie sur les pavés en devant pousser plus fort. Lui dit que Milan-Sanremo sera le monument le plus dur à gagner pour lui mais je crois que ce sera Paris-Roubaix. Mais Tadej est un coureur phénoménal donc, tout est possible.”