Compiègne, départ fictif à 11h10. Horaire calculé à 43 km/h. Les organisateurs classent la difficulté des secteurs pavés (29 différents pour un total de sur les 54,5 km pavés) en leur attribuant des * allant crescendo. (* secteur facile, ***** secteur extrêmement difficile).

La Trouée de Wallers-Arneberg, un des trois secteurs pavés les plus difficiles de Paris-Roubaix. Photo News ©Sirotti / Icon Sport

Départ réel 256.6 0 11:25

Noyon 238.9 17.7 11:50

Guiscard 229.6 27 12:03

Ham 218.9 37.7 12:17

Saint-Quentin 201.5 55.1 12:42

Méricourt 185.2 71.4 13:05

Bohain-en-Vermandois 178.5 78.1 13:14

Secteur 29 de Troisvilles à Inchy 160.3 96.3 13:39

Fin du secteur 2200m (***) 158.1 98.5 13:42

Secteur 28 de Viesly à Quiévy 153.8 102.8 13:48

Fin du secteur 1800m (***) 152 104.6 13:51

Secteur 27 de Quiévy à Saint-Python 151.2 105.4 13:52

Fin du secteur 3700m (****) 147.5 109.1 13:57

Secteur 26 de Saint-Python 146.5 110.1 13:59

Fin du secteur 1500m (**) 145 111.6 14:01

Solesmes 143 113.6 14:04

Secteur 25 de Vertain à St-Martin-sur-Écaillon 139.4 117.2 14:09

Fin du secteur 2300m (***) 137 119.6 14:12

Secteur 24 de Verchain-Maugré à Quérénaing 129.4 127.2 14:22

Fin du secteur 1600m (***) 127.8 128.8 14:25

Secteur 23 de Quérénaing à Maing 126.7 129.9 14:26

Fin du secteur 2500m (***) 124.2 132.4 14:30

Secteur 22 de Maing à Monchaux-sur-Écaillon 123.6 133 14:31

Fin du secteur 1600m (***) 122 134.6 14:33

Secteur 21 de Haspres à Thiant 117 139.6 14:40

Fin du secteur 1700m (***) 115.3 141.3 14:42

Denain 107.6 149 14:53

Secteur 20 d’Haveluy à Wallers 103.5 153.1 14:59

Fin du secteur 2500m (****) 101 155.6 15:02

Secteur 19 de la Trouée d’Arenberg 95.3 161.3 15:10

Fin du secteur 2300m (*****) 93 163.6 15:13

Secteur 18 de Wallers à Hélesmes 89.2 167.4 15:18

Fin du secteur 1600m (***) 87.6 169 15:21

Secteur 17 de Hornaing à Wandignies 82.5 174.1 15:28

Fin du secteur 3700m (****) 78.8 177.8 15:33

Secteur 16 Warlaing à Brillon 75 181.6 15:38

Fin du secteur 2400m (***) 72.6 184 15:42

Secteur 15 de Tilloy à Sars-et-Rosières 71.5 185.1 15:43

Fin du secteur 2400m (****) 69.1 187.5 15:47

Secteur 14 de Beuvry-la-Forêt à Orchies 65.2 191.4 15:52

Fin du secteur 1400m (***) 63.8 192.8 15:54

Secteur 13 d’Orchies 60.1 196.5 15:59

Fin du secteur 1700m (***) 58.4 198.2 16:01

Secteur 12 d’Auchy à Bersée 54 202.6 16:08

Fin du secteur 2700m (****) 51.4 205.2 16:11

Secteur 11 de Mons-en-Pévèle 48.6 208 16:15

Fin du secteur 3000m (*****) 45.6 211 16:19

Secteur 10 de Mérignies à Avelin 42.6 214 16:24

Fin du secteur 700m (**) 41.9 214.7 16:24

Secteur 9 de Pont-Thibault à Ennevelin 39.2 217.4 16:28

Fin du secteur 1400m (***) 37.8 218.8 16:30

Secteur 8 de Templeuve (**) 33.8 222.8 16:36

Fin du secteur 200 + 500m 32.7 223.9 16:37

Secteur 7 de Cysoing à Bourghelles 26.8 229.8 16:46

Fin du secteur 1300m (***) 25.5 231.1 16:47

Secteur 6 de Bourghelles à Wannehain 24.3 232.3 16:49

Fin du secteur 1100m (***) 23.2 233.4 16:51

Secteur 5 de Camphin-en-Pévèle 19.9 236.7 16:55

Fin du secteur 1800m (****) 18.1 238.5 16:58

Secteur 4 du Carrefour de l’Arbre 17.1 239.5 16:59

Fin du secteur 2100m (*****) 15 241.6 17:02

Secteur 3 de Gruson 14.8 241.8 17:02

Fin du secteur 1100m (**) 13.8 242.8 17:04

Chéreng 12.1 244.5 17:06

Secteur 2 de Willems à Hem 8.2 248.4 17:12

Fin du secteur 1400m (**) 6.8 249.8 17:13

Hem 6 250.6 17:15

Secteur 1 de Roubaix 1.4 255.2 17:21

Fin du secteur 300m (*) 1.1 255.5 17:21

Roubaix 0 256.6 17:23

La 120e édition de la Reine des Classiques

Paris-Roubaix a été créé en 1896. La Reine des classiques a connu 119 éditions. Les Belges ont gagné un peu moins d’une fois sur deux, avec 57 succès (pour 28 victoires françaises, 14 italiennes, 7 néerlandaises, 4 suisses, 2 irlandaises, allemandes et australiennes, 1 luxembourgeoise, ukrainienne, suédoise et slovaque). En 1949, le Français André Mahé et l’Italien Serse Coppi ont été déclarés vainqueur ex-aequo, il y a donc 120 vainqueurs différents pour 119 éditions. En 2020, en raison de la pandémie, pour la première fois depuis 1942, la course n’a pas eu lieu.

Les deux “Messieurs Paris-Roubaix”

Roger De Vlaeminck, Monsieur Paris- Roubaix, avec quatre victoires (1972, 74, 75 et 77), a été rejoint en 2012 comme recordman de l’épreuve par Tom Boonen (2005, 2008, 2009 et 2012). Sept autres coureurs ont gagné trois fois la Reine des classiques.

Ses quatre victoires dans la classique nordiste ont valu à Roger De Vlaeminck le surnom de Monsieur Paris-Roubaix. Photonews

Les derniers vainqueurs

2003 Peter Van Petegem ; 2004 Magnus Backstedt (Sué) ; 2005 Tom Boonen ; 2006 Fabian Cancellara (Sui) ; 2007 Stuart O’Grady (Aus) ; 2008 Tom Boonen ; 2009 Tom Boonen ; 2010 Fabian Cancellara ; 2011 Johan Vansummeren ; 2012 Tom Boonen ; 2013 Fabian Cancellara (Sui) ; 2014 Niki Terpstra (P-B) ; 2015 John Degenkolb (All) ; 2016 Mathew Hayman (Aus) ; 2017 Greg Van Avermaet ; 2018 Peter Sagan (Svk) ; 2019 Philippe Gilbert ; 2020 non-organisée ; 2021 Sonny Colbrelli (Ita) ; 2022 Dylan Van Baarle (P-B).

De 2005 à 2012, Tom Boonen a remporté à quatre reprises la Reine des classiques. Photonews

L’an dernier : Dylan Van Baarle

Classement 1. Dylan Van Baarle (P-B/Ineos-Grenadiers) les 257,2 km en 5h37 : 00 (Moy. : 45,792 km/h) ; 2. Wout van Aert à 1:47 ; 3. Stefan Küng (Sui) ; 4. Tom Devriendt ; 5. Matej Mohoric (Slo) ; 6. Adrien Petit (Fra) 2:27 ; 7. Jasper Stuyven ; 8. Laurent Pichon (Fra) ; 9. Mathieu Van der Poel (P-B) 2:34 ; 10. Yves Lampaert 2:59 ; 11. Ben Turner (G-B) 4:30 ; 12. Alexander Kristoff (Nor) 4:33 ; 13. Florian Sénéchal (Fra) 4:36 ; 14. Jordi Meeus 4:47 ; 15. Matis Louvel (Fra) ; 16. Taco Van der Hoorn (P-B) ; 17. Greg Van Avermaet ; 18. John Degenkolb (All) ; 19. Andrea Pasqualon (Ita) ; 20. Mike Teunissen (P-B) ;…170 partants – 107 classés.