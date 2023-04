Deuxième l’an passé, la coureuse de SD Worx a une revanche à prendre sur les 145,4 km du parcours entre Denain (départ à 13h35) et Roubaix. Le tracé, augmenté de vingt kilomètres par rapport à l’an dernier, recense dix-sept secteurs comme l’an dernier (29,2 km), mais pas la Trouée de Wallers-Arenberg, trop proche du départ.

Lotto Kopecky aura comme principale rivale l’Italienne Elisa Longo Borghini, gagnante en 2022 et troisième dimanche dernier du Tour des Flandres.

”J’avais coché Paris-Roubaix avant le début de saison”, dit Lotte Kopecky qui a remporté cette saison le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koers et le Ronde et s’est aussi classée 2e des Strade Bianche. “Mon printemps est déjà une réussite, mais cela ne me rend pas moins motivée pour triompher au vélodrome de Roubaix. Je suis détendue, je ressens moins de pression. Appartenir à l’équipe SD Worx aide beaucoup, on sait qu’on a plusieurs atouts, qu’il y a toujours d’autres coureuses prêtes à prendre le relais. J’espère pouvoir réaliser le doublé Ronde/Paris-Roubaix, mais ce sera loin d’être facile.”