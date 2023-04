BNXT League: Mons reste dans la course aux PO

Si bien que la formation hennuyère est toujours en course pour une qualification pour les playoffs belges via la première place en Elite Silver. Son principal concurrent est Louvain, également invaincu depuis le début de cette deuxième phase de championnat. Les Bears, qui ont décroché une victoire de plus lors de la phase nationale, sont cependant positifs par rapport à Mons qui devra donc compter sur un faux pas des Brabançons, et poursuivre son parcours sans-faute, pour espérer rejoindre les playoffs.

Depuis les départs de Moore et Vrabac en fin de phase régulière, afin d’économiser des salaires lourds, le collectif montois semble s’être soudé. Et l’arrivée de Maxime Depuydt a permis de donner un peu plus de profondeur à un effectif qui joue libéré…