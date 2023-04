Paris-Roubaix femmes : Soixante points de suture pour Sanne Cant

La Canadienne Alison Jackson a créé la surprise en s’imposant dans la 3e édition de Paris-Roubaix femmes. La coureuse d’EF Education-TIBCO-SVB s’est montrée la plus rapide du petit groupe, rescapé de l’échappée matinale, qui est parvenu à contenir le retour des favorites. Jakson, âme et moteur de cette échappée, a mérité son succès, elle a devancé l’Italienne Katia Ragusa et notre compatriote Marthe Truyen. Lotte Kopecky a dû se contenter de la 7e place à 12 secondes. Comme ses rivales, la Belge a mésestimé l’avantage pris par les fugueuses, tombé à dix secondes après le Carrefour de l’Arbre, mais que personne n’a voulu combler. Il faut dire qu’à 37 km de l’arrivée, Elisa Longo Borghini avait glissé, provoquant une très spectaculaire chute collective parmi les poursuivantes. La plus touchée a été Sanne Cant, sérieusement blessée au visage. La triple championne du monde de cyclo-cross a été opérée pendant plus de deux heures, on a dû lui appliquer pas moins de soixante points de suture !