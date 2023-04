Wout van Aert se tourne vers le Tour et les Mondiaux

”C’était comme un cauchemar, je n’y croyais pas”, avait avoué le Campinois quelques minutes après qu’il se fut classé troisième sur le vélodrome, devancé par Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen, le tandem d’Alpecin-Deceuninck. “J’ai pris le virage et j’ai senti que mon pneu se dégonflait à l’arrière. J’ai compris directement que c’était perdu même si tout restait encore possible, van der Poel aurait pu aussi crever un peu plus loin… C’est terrible d’avoir une telle malchance à ce moment, car je me sentais bien. C’est dommage mais c’est la vie.”

Le Belge semblait s’être extrait alors de la tenaille des Alpecin dans laquelle il était pris depuis que son ami Christophe Laporte avait, lui aussi, été victime près de deux heures plus tôt d’une crevaison, à la sortie de la trouée d’Arenberg.

”J’avais déjà subi d’autre crevaison dans cette course, mais jamais à ce moment de la course”, continuait van Aert. “J’ai tout essayé pour revenir sur Mathieu, mais c’est impossible de lui reprendre une vingtaine de secondes dans la forme où il est. J’ai montré je pense que j’étais le plus fort dans la poursuite et j’ai tout fait pour monter au moins sur le podium.”

Le coureur de Jumbo-Visma s’est montré beau joueur.

”Mathieu a mérité sa victoire, il était très fort ce printemps”, poursuivit van Aert qui était allé féliciter son vainqueur dès l’arrivée. “Je suis content de finir ma campagne des classiques par une telle prestation, je suis fier de ce que j’ai réalisé, j’ai fait une belle course. Sur la fin, j’étais le seul dans le groupe de poursuite à encore croire la victoire possible. Baisser les bras à ce moment aurait été un scandale.”

Troisième de Milan-Sanremo, vainqueur du G.P. E3, deuxième de Gand-Wevelgem, quatrième du Tour des Flandres, Wout van Aert espérait terminer cette série de classiques par une victoire dans ce monument pavé qui se refuse à lui.

”La vie n’est pas uniquement faite de succès”, remarque le n°2 mondial.

"On a subi quatre crevaisons, ce qui est beaucoup moins qu’il y a un an, mais deux d’entre elles sont survenues à des moments cruciaux."

Les Jumbo-Visma qui avaient dominé jusqu’alors toutes les grandes courses flandriennes n’ont pu conclure ni au Ronde, ni dans l’Enfer du Nord où la malchance a accablé van Aert et ses partenaires. Outre l’élimination de Dylan van Baarle, tombé à Arenberg et victime d’une fracture de la main et de l’épaule, l’équipe néerlandaise a subi des crevaisons, mais finalement pas tant que cela.

”On en a subi quatre sur l’ensemble de la course, ce qui est beaucoup moins qu’il y a un an, mais deux d’entre elles sont survenues à des moments cruciaux”, a expliqué à Sporza Maarten Wynants. Le directeur sportif des Jumbo a poursuivi : “Wout aurait pu continuer, mais à un moment donné, vous devez faire un choix difficile. J’ai vu sa roue arrière glisser un peu dans le virage et j’ai immédiatement craint le pire. Quand Wout a appelé dans la radio, il était déjà trop tard. Nous savions qu’il y avait un mécanicien au bout du secteur, mais le remplacement d’une roue arrière prend beaucoup de temps. Ces quelques secondes perdues ont été déterminantes. “

”C’est Paris-Roubaix, on est occupé à faire le forcing et deux minutes plus tard, tout est par terre”, a analysé van Art dont l’élimination de Laporte et le retour du tandem Gianni Vermeersch-Jasper Philipsen aux côtés de van der Poel, ont modifié la tactique et le rapport de force.

Le coureur anversois a donc terminé sa campagne des classiques avec un goût amer. Il est désormais au repos. L’Amstel et Liège-Bastogne-Liège ne figurent pas à son programme. Après des stages en altitude et des reconnaissances des étapes du prochain Tour, c’est via le Tour de Suisse que van Aert préparera la prochaine Grande Boucle. Il ne devrait pas s’y focaliser sur le classement par points mais sur le gain d’étapes et l’aide à Jonas Vingegaard tout en préparant au mieux les Championnats du Monde qui auront lieu exceptionnellement cette année deux semaines après l’arrivée aux Champs Elysées.