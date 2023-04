Classement UCI : il y a quatre coureurs belges parmi les sept meilleurs mondiaux

La lecture du classement individuel ne peut que nous ravir, même si établir une hiérarchie aux points est toujours un exercice subjectif. Cette année, l’UCI a revalorisé l’attribution des plus grandes courses du calendrier. Dans ce classement mondial, pas moins de quatre coureurs belges figurent dans le top 7, car Jasper Philipsen, lauréat du G.P. de l’Escaut mercredi dernier et deuxième de la Reine des classiques, a gagné trois places en sept jours. Il titille désormais Arnaud De Lie, toujours installé au sixième rang. Deux autres compatriotes, Wout van Aert, deuxième, et Remco Evenepoel, troisième, sont, comme au début de la saison, les dauphins d’un Tadej Pogacar toujours solide n°1.

Ce n’est évidemment qu’une photographie à un instant précis de la saison. Ce classement va évoluer au fil de l’année. Avec la multiplication des courses à étapes dans les prochains mois et notamment les trois grands tours, on n’est pas certain qu’il y aura toujours quatre Belges au faîte de la hiérarchie fin octobre.

Sous ses différentes appellations, que ce soit Challenge Desgranges-Colombo, Super-Prestige, Classement Ficp, ProTour, World Tour ou Classement mondial UCI, une hiérarchie est établie depuis 1948 dans le peloton sur base des résultats obtenus dans les principales courses autrefois, désormais dans toutes les épreuves du calendrier international.

Pour trouver trace de quatre coureurs belges dans les sept “meilleurs” coureurs du monde, ceux en tout cas qui conjuguent régularité et performance au plus haut niveau, il faut remonter près d’un demi-siècle en arrière. À la fin de la saison 1976, le classement du Super-Prestige (comptabilisé alors sur les 21 courses principales) recensait quatre de nos compatriotes parmi les six premiers, Freddy Maertens (1er), Eddy Merckx (4e), Lucien Van Impe (5e) et Roger De Vlaeminck (6e). À l’époque, les courses, les équipes et les coureurs appartenaient à une grosse demi-douzaine de nations différentes. Depuis, le cyclisme s’est vraiment internationalisé et c’est ce qui rend très exceptionnel ce 4/7 des Belges.

Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck et Eddy Merckx (devant Gibi Baronchelli au Tour de Lombardie 1975), il y a un demi-siècle, les Belges dominaient aussi le cyclisme. BELGA

Au classement par pays, la Belgique possède plus de 50 % de points d’avantage sur la France, deuxième.

On l’imagine aisément, avec une telle densité parmi les meilleurs coureurs de la planète, la Belgique est toujours largement en tête du classement par pays. Comme l’individuel, ce dernier est calculé sur les 52 semaines écoulées (les résultats de l’édition 2023 de Paris-Roubaix ayant effacé ceux de l’année précédente), sur base des points obtenus par les huit meilleurs coureurs de chaque nation. Outre van Aert, Evenepoel, De Lie et Philipsen, les quatre autres contributeurs à la domination belge sont Tiesj Benoot, Tim Merlier, Dylan Teuns et Gerben Thijssen. La Belgique possède plus de 50 % de points d’avantage sur la France, deuxième.

Ce n’est pas tout, puisque les quatre principales formations belges sont elles aussi parmi les plus fortes en ce début 2023. Ce classement est obtenu, lui, en additionnant les points UCI des 20 meilleurs coureurs de chaque formation depuis le 1er janvier. Jusqu’à la fin de la saison dernière, seuls les dix premiers entraient en ligne de compte.

Lotto-Dstny a perdu une place la semaine passée et sort du top 10 où figurent toujours les formations Soudal Quick-Step, malgré une bien triste campagne flandrienne, Intermarché-Circus-Wanty et Alpecin-Deceuninck.

Les différents classements mondiaux

Individuel

1. Tadej Pogacar (Slo) 5 875,86

2. Wout van Aert (Bel) 4 862

3. Remco Evenepoel (Bel) 4 609,21

4. Jonas Vingegaard (Dan) 3 527,57

5. Mathieu van der Poel (P-B) 2 587,67

6. Arnaud De Lie (Bel) 2 410

7. Jasper Philipsen (Bel) 2 408

8. Neilson Powless (USA) 2 404,71

9. Mads Pedersen (Dan) 2 369,14

10. Christophe Laporte (Fra) 2 229

Par équipes

1. Jumbo-Visma (P-B) 8 492,99

2. UAE Emirates (UAE) 8 401,74

3. Soudal Quick-Step (Bel) 5 214,23

4. Ineos Grenadiers (G-B) 4 802,74

5. Trek-Segafredo (USA) 4 581,26

6. Bahrain Victorious (Brn) 4 291,39

7. EF Education (USA) 4 157,55

8. Intermarché-Circus-Wanty (Bel) 4 139

9. Alpecin-Deceuninck (Bel) 4 046

11. Lotto-Dstny (Bel) 4 016

Par pays

1. Belgique 18 706,59

2. France 12 022,14

3. Espagne 11 674,64

4. Danemark 10 669,89

5. Slovénie 10 095,72

6. Pays-Bas 9 382,62

7. Australie 8 819,06

8. Grande-Bretagne 8 739,51

9. Italie 8 034,9

10. Colombie 7 557,22