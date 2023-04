Enthousiasme autour de la candidature pour les Mondiaux 2030 : “On va essayer de faire encore mieux à Bruxelles qu’à Louvain”

Wouter Vandenhaute, le patron de Flanders Classics, accessoirement président du RSC Anderlecht, sait de quoi il parle en évoquant les avant-derniers championnats du monde que sa société organisait. Vandenhaute a eu l’idée de remettre cela moins de dix ans plus tard, à Bruxelles cette fois. Ce mercredi, la candidature de la capitale belge et européenne à l’organisation des championnats du monde sur route 2030 a été officialisée. Le Bourgmestre de la ville, Philippe Close, et son échevin des sports Benoît Hellings accueillaient le Premier ministre Alexander De Croo, le Ministre bruxellois Sven Gatz, le président de Belgian Cycling Tom Van Damme et Wouter Vandenhaute.

”Après la victoire de Remco Evenepoel à la Vuelta et au Mondial et la fête organisée à la Grand-Place, Wouter nous a proposé ce projet”, explique Philippe Close. “Nous avons répondu tout de suite positivement. On a vu les retombées incroyables que nous avons eues avec le Grand Départ du Tour de France 2019. Cela avait unifié les Belges. L’année 2030 sera aussi celle de la commémoration du bicentenaire de la Belgique et le sport reste très fédérateur.”

Un projet soutenu par les différents niveaux du pouvoir dans notre pays.

”J’appuie cette candidature avec enthousiasme et avec mon cœur de cycliste”, s’est réjoui le Premier ministre. “On a tous les ingrédients pour une candidature très forte qui ramènerait le Mondial dans la capitale de notre pays, dans la maison mère du cyclisme qu’est la Belgique. Nous disposons d’une exceptionnelle expertise dans l’organisation des épreuves cyclistes, c’est dans notre culture, dans notre ADN.”

Le projet n’en est qu’au stade de la candidature. Celle-ci sera étudiée en marge des Mondiaux de Glasgow, en août prochain, où les éditions 2028, 2029 et 2030 devraient être attribuées par l’Union Cycliste Internationale.

”Normalement, compte tenu de la mondialisation, obtenir de nouveaux mondiaux neuf ans après ceux de Bruges-Louvain, ce devait être compliqué, mais nous avons été très agréablement surpris de constater que l’UCI s’est montré directement enthousiaste à cette idée”, poursuit Wouter Vandenhaute. “Nous sommes reconnus internationalement comme organisateurs, le Tour des Flandres est la plus belle des cartes de visite et l’UCI y est sensible. Rien n’est décidé mais ce serait un honneur incroyable de pouvoir organiser un nouveau Mondial neuf ans après Louvain. Auparavant, il avait fallu attendre dix-neuf et quatorze ans. On a confiance dans le fait qu’on sera retenu et on aura alors vraiment le temps de réunir le budget (NdlR : aux environs de 25 millions d’euros), de préparer et d’organiser au mieux cet événement pour en faire une réussite sportive et une énorme fête.”

Si dans sept ans les épreuves arc-en-ciel reviennent en Belgique, ce serait la onzième fois depuis la première à Liège, en… 1930, un siècle plus tôt. Et si les dates d’organisation des Mondiaux restent aussi ce qu’elles sont aujourd’hui, malgré la grande réforme du calendrier du WorldTour que va engager l’UCI, ces championnats du monde à Bruxelles pourraient avoir lieu du dimanche 22 au dimanche 29 septembre 2030.

” Les lieux emblématiques pour les départs ne manquent pas à Bruxelles et pour les arrivées, on dispose au Heysel de toute l’infrastructure nécessaire.”

Aucune décision n’a encore été prise non plus à propos des parcours, des épreuves contre-la-montre ou en ligne, mais le souhait des dirigeants bruxellois est de sortir des frontières de la capitale.

”Le bicentenaire du pays est aussi symbolique”, dit Philippe Close. “Le tracé n’est pas dessiné, rien n’est arrêté, mais nous voulons associer les autres parties afin d’avoir un tracé digne d’un Mondial.”

La volonté est de mêler Bruxelles, la Région bruxelloise mais aussi les provinces de Brabant flamand et wallon qui seront visitées, un peu à l’image de ce que fait la Brussels Cycling Classic ou de ce que l’on a vécu lors de la 1re étape en ligne du Tour de France 2019.

” Les lieux emblématiques pour les départs ne manquent pas à Bruxelles, la Place des Palais, la Grand-Place,…“, poursuit le Bourgmestre. “Pour les arrivées, on dispose au Heysel de toute l’infrastructure nécessaire.”

”Ces dernières années, contrairement aux Mondiaux précédents, les courses ne se disputent plus intégralement en circuit, donc on sortira”, dit le patron de Flanders Classics. “Bruxelles sera le cœur de la course, avec aussi un circuit. Depuis qu’on a ce projet en tête, mes collaborateurs et moi roulons dans les rues de la capitale et le moins qu’on puisse dire, c’est ce que ce n’est pas tout plat.”