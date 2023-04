Louvain Grand-Place départ officieux à 12h30.

Horaire calculé à 43 km/h.

Heverlee Départ officiel 0.0 205.1 12:37

Korbeek-Dijle 3.3 201.8 12:42

Neerijse 5.5 199.6 12:45

Sint-Agatha-Rode 10.4 194.7 12:52

Ottenburg 14.8 190.3 12:58

Wavre 17.8 187.3 13:02

Overijse 22.5 182.6 13:08

La Hulpe 28.9 176.2 13:17

Ohain-Ransbeck 32.6 172.5 13:22

Waterloo 35.8 169.3 13:32 13:29 13:27

Braine-l'Alleud 38.3 166.8 13:36 13:33 13:30

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 42.1 163.0 13:36

Lillois-Witterzée 43.1 162.0 13:37

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 46.9 158.2 13:43

Haut-Ittre 49.8 155.3 13:47

Braine-le-Château 51.9 153.2 13:49

Wauthier-Braine 55.6 149.5 13:55

Braine-l'Alleud 57.8 147.3 13:58

Côte 1: Chaussée d'Alsemberg 62.2 142.9 14:04

Rhode-Sainte-Genèse 62.8 142.3 14:05

Alsemberg 65.6 139.5 14:09

Beersel 69.5 135.6 14:14

Lot 73.6 131.5 14:20

Huizingen 73.8 131.3 14:20

Côte 2: Sollenberg 74.5 130.6 14:21

Lot 74.6 130.5 14:21

Huizingen 75.3 129.8 14:22

Dworp 76.1 129.0 14:23

Côte 3: Bruineput 77.1 128.0 14:25

Alsemberg 80.1 125.0 14:29

Rhode-Sainte-Genèse 80.7 124.4 14:30

Alsemberg 81.8 123.3 14:31

Rhode-Sainte-Genèse 82.0 123.1 14:32

Côte 4: Chaussée de Braine l’Alleud 82.8 122.3 14:33

Braine-l'Alleud 84.9 120.2 14:35

Wauthier-Braine 89.8 115.3 14:42

Braine-le-Château 92.0 113.1 14:45

Côte 5: Rue de Nivelles 95.1 110.0 14:50

Haut-Ittre 95.8 109.3 14:51

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 97.8 107.3 14:53

Lillois - Witterzée 100.7 104.4 14:58

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 104.7 100.4 15:03

Braine-l'Alleud 105.4 99.7 15:04

Waterloo 109.3 95.8 15:10

Ohain-Ransbeck 111.6 93.5 15:13

La Hulpe 115.0 90.1 15:18

Côte 6: Rue François Dubois 118.1 87.0 15:22

Maleizen 118.7 86.4 15:23

Overijse 121.2 83.9 15:26

Côte 7: Hertstraat 123.9 81.2 15:30

Terlanen 127.4 77.7 15:35

Côte 8: Moskesstraat 128.9 76.2 15:37

Huldenberg 130.9 74.2 15:40

Côte 9: Holstheide 132.0 73.1 15:41

Overijse 135.5 69.6 15:46

Côte 10: S-Bocht Overijse 139.1 66.0 15:51

Premier passage arrivée 139.3 65.8 15:51

Côte 11: Hagaard 142.0 63.1 15:55

Côte 12: Hertstraat 145.8 59.3 16:01

Terlanen 149.4 55.7 16:05

Côte 13: Moskesstraat 150.8 54.3 16:08

Huldenberg 152.8 52.3 16:10

Côte 14: Holstheide 153.9 51.2 16:12

Overijse 157.5 47.6 16:39 16:27 16:17

Côte 15: S-Bocht Overijse 161.0 44.1 16:22

Deuxième passage arrivée 161.2 43.9 16:22

Côte 16: Hagaard 164.0 41.1 16:26

Côte 17: Hertstraat 167.7 37.4 16:31

Terlanen 171.3 33.8 16:36

Côte 18: Moskesstraat 172.7 32.4 16:38

Huldenberg 174.7 30.4 16:41

Côte 19: Holstheide 175.9 29.2 16:42

Overijse 179.4 25.7 17:13 17:00 16:47

Côte 20: S-Bocht Overijse 183.0 22.1 16:52

Troisième passage arrivée 183.2 21.9 16:53

Côte 21: Hagaard 185.9 19.2 16:56

Côte 22: Hertstraat 189.7 15.4 17:02

Terlanen 193.2 11.9 17:07

Côte 23: Moskesstraat 194.6 10.5 17:09

Huldenberg 196.6 8.5 17:11

Côte 24: Holstheide 197.8 7.3 17:13

Overijse 201.3 3.8 17:47 17:32 17:18

Côte 25: S-Bocht Overijse 204.9 0.2 17:23

Arrivée 205.1 0.0 17:23

La Flèche brabançonne prend son envol de la Grand-Place de Louvain. Photo News ©JDM

La 63e édition de la classique brabançonne

Organisée désormais conjointement par le club WSC Rode Sportief Beersel et Flanders Classics, la Flèche brabançonne (1.ProSeries) a été créée en 1961. Pino Cerami avait enlevé cette première édition. Longtemps, elle trouva son épilogue au sommet de la côte d’Alsemberg et servait de rampe de lancement au Tour des Flandres. Depuis 2010, elle a changé de place au calendrier et de parcours en partant de Louvain pour finir à Overijse. Elle sert désormais de trait d’union entre les classiques pavées et les classiques dites ardennaises. Tim Wellens a signé, en 2018, la 38e victoire belge en 62 éditions (pour 7 italiennes et néerlandaises, 4 françaises, 3 espagnoles et 1 slovaque, britannique et américaine).

Le quaduplé d’Edwig Van Hooydonck

Avec quatre victoires, le recordman des succès de l’épreuve est Edwig Van Hooydonck. L’oncle de Nathan Van Hooydonck s’est imposé en 1987, 1991, 1993 et 1995. Johan Capiot, Johan Museeuw et Oscar Freire ont enlevé la course à trois reprises.

Avec quatre succès, obtenus au sommet de la côte d'Alsemberg (ici en 1987), Edwig Van Hooydonck est le recordman des succès dans le Flèche brabançonne. BELGA

Les derniers vainqueurs

2003 Michael Boogerd (P-B) ; 2004 Luca Paolini (Ita) ; 2005 Oscar Freire (Esp) ; 2006 Oscar Freire (Esp) ; 2007 Oscar Freire (Esp) ; 2008 Sylvain Chavanel (Fra) ; 2009 Anthony Geslin (Fra) ; 2010 Sébastien Rosseler ; 2011 Philippe Gilbert ; 2012 Thomas Voeckler (Fra) ; 2013 Peter Sagan (Svk) ; 2014 Philippe Gilbert ; 2015 Ben Hermans ; 2016 Petr Vakoc (Tch) ; 2017 Sonny Colbrelli (Ita) ; 2018 Tim Wellens ; 2019 Mathieu Van der Poel (P-B) ; 2020 Julian Alaphilippe (Fra) ; 2021 Tom Pidcock (G-B); 2022 Magnus Sheffield (Usa).

Philippe Gilbert a inscrit son nom au palmarès de la Flèche brabançonne en 2014. BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN

L’an dernier : Magnus Sheffield

Classement 1. Magnus Sheffield (Usa/Ineos Grenadiers) les 205 km en 4h53:21 (Moy.: 41,929 km/h); 2. Benoît Cosnefroy (Fra) à 0 :37; 3. Warren Barguil (Fra); 4. Ben Turner (G-B) 0 :40; 5. Thomas Pidcock (G-B) 0 :41; 6. Remco Evenepoel; 7. Michael Matthews (Aus); 8. Dylan Teuns; 9. Tim Wellens; 10. Xandro Meurisse 0 :51; 11. Michael Valgren (Dan) 1:46; 12. Laurens De Plus; 13. Daryl Impey (Afs); 14. Mauri Vansevenant; 15. Dorian Godon (Fra); 16. Hugo Houle (Can); 17. Jenno Berckmoes; 18. Giacomo Nizzolo (Ita); 19. Oliver Naesen; 20. Vito Braet;...137 partants – 61 classés.