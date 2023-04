Verbrugghe en capitaine de route sur la Doyenne Espoirs

La Flèche brabançonne va servir de transition vers la semaine ardennaise, vers la Flèche wallonne, le mercredi 19, et la Doyenne, le dimanche 23. Mais cette semaine wallonne va commencer dès ce samedi, avec Liège-Bastogne-Liège des espoirs. Cette classique de référence pour les moins de 23 ans dispose d’un prestigieux palmarès. “Le plateau sera très relevé quand je vois les équipes et les noms annoncés”, commente Jens Verbrugghe au sujet de cette course reprise dans le calendrier de l’UCI en catégorie 2.