La chronique d’Axel Merckx : “Mathieu van der Poel a répondu à ceux qui doutaient de lui”

Pour le reste, la candidature de Bruxelles aux Mondiaux 2030, on aura le temps d’en reparler, donc il faut revenir sur la victoire de Mathieu van der Poel. Il a gagné Milan-Sanremo puis Paris-Roubaix, entre les deux, il ne lui a pas manqué grand-chose au Tour des Flandres pour suivre Pogacar qu’il aurait devancé au sprint. C’est dire si son printemps a été réussi. Il a fait un début de saison de dingue. Après le Mondial en Australie et même cet hiver avec ses problèmes de dos, beaucoup de gens ont douté de lui. Il est occupé à leur répondre de manière extraordinaire. Il était simplement le plus fort du début de saison.

Dimanche, Wout a eu de la malchance. On peut se retrouver avec des résultats complètement inversés dans un an car ils sont tellement proches. D’un autre côté, la crevaison de Laporte a simplifié la course de van Aert qui n’avait plus qu’à suivre van der Poel, le plus fort avec lui. Il faut souligner que van der Poel a aussi bénéficié de l’appui d’une équipe bien présente en nombre, comme les Quick step autrefois, et surtout de Philipsen qui a fait une course fantastique et qui a vécu, lui aussi, un excellent début de saison. Je connais bien Jasper qui a roulé dans mon équipe. Il explose dans les classiques. C’est la preuve qu’il faut donner du temps à certains qui s’améliorent année après année. Le plus gros problème actuel, c’est que l’on compare tous les jeunes à Remco Evenepoel. Toutes les équipes WorldTour craignent de rater le futur Remco. À partir du moment où ils passent pros, on attend qu’ils soient performants directement, sinon ils ne sont pas bons. C’est un danger car Remco est l’exception qui confirme la règle. Car, quels jeunes coureurs passés des juniors chez les pros sans rouler chez les espoirs ont fait vraiment la différence comme en junior ? Un seul, Remco ! Beaucoup ont fait une bonne première saison, mais ils ont pris un retour de manivelle ensuite. Regardez Quinn Simmons, qui est un excellent coureur et qui va gagner des courses, mais qui peine à confirmer. Il se cherche. Juan Ayuso est blessé, mais il a couru la Vuelta et s’est battu jusqu’au bout pour monter sur le podium. Je ne dis pas que c’est à cause de cela mais il a été jeté directement dans le grand bain. Au lieu de courses de 150 kilomètres, on parle de grand tour qui dure trois semaines. Il y a l’aspect physique mais aussi le mental. La pression est aussi difficile. Chez les juniors, ils gagnaient tout et chez les pros, ils ne gagnent plus.

Dans cette idée, je trouve que la gestion de Bora-Hansgrohe par rapport à Cian Uijtdebroeks est très saine. On lui laisse le temps de grandir et progresser.

C’est important de faire ses classes, de se développer physiquement. C’est comme si après avoir votre diplôme d’humanité en poche, vous vouliez devenir ingénieur directement. C’est impossible aussi intelligent que vous soyez.”