Cosnefroy revient sur l’Amstel 2022 : “Tout le monde voulait que je sois déçu”

Vous avez changé votre préparation en vue des Ardennaises, avec votre première campagne flandrienne. Êtes-vous satisfait de votre niveau actuel ?

”Je me classe troisième mercredi, à la Brabançonne, grâce à une attaque à 600 mètres de la ligne. C’est un super podium, j’en suis très content, d’autant plus que mon coéquipier Godon a gagné. Mais je n’avais pas de super sensations mercredi. Ce n’était pas évident d’en avoir avec ce froid. Faire les Flandriennes avant les Ardennaises, c’est différent comme préparation. Mais je ne pense pas qu’elle soit moins bonne qu’une autre…”

Vous avez apprécié ces courses flamandes que vous découvriez ?

”Oui. Il m’a manqué un peu d’expérience pour le placement. Je n’y suis pas en pilotage automatique comme peuvent l’être mes coéquipiers Van Avermaet ou Oliver Naesen. Mais j’avais vraiment envie de les découvrir. J’aurais été très déçu de ne pas les faire au cours de ma carrière. Ma seizième place au Tour des Flandres m’a laissé un bon sentiment.”

Vous terminez troisième, mercredi. Il n’y avait pas les trois favoris dont on parle habituellement, van der Poel, van Aert, Pogacar. Les courses sont-elles plus ouvertes sans eux ?

”Oui, c’est évident. Ils sont vraiment très forts. Quand ils sont au départ, ils gagnent souvent. Mais ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas là que c’est facile de gagner ! Il y a quand même un sacré niveau, derrière. Dimanche, à l’Amstel, Pogacar sera là. Mais cette course est un peu différente. Il n’y a pas un endroit clé sur le parcours dans lequel les plus costauds vont émerger. Un homme seul ne peut pas changer le scénario de cette course. Mathieu était là l’an passé mais il n’avait pas gagné.”

Comment abordez-vous l’Amstel ? Avec un sentiment de revanche par rapport au scénario de l’an passé ?

”J’ai tout simplement envie de la gagner. Mais le scénario de l’an passé n’a jamais été compliqué à digérer pour moi. J’y ai pris un plaisir immense. Finalement, le fait de terminer deuxième ou premier, ça n’a pas changé grand-chose sauf une ligne à mon palmarès. Je recherche, en faisant du cyclisme au plus haut niveau, des émotions. J’ai la volonté de vivre de belles choses et, ce jour-là, j’en ai vécu ! Tout le monde voulait que je sois déçu. Alors que j’étais super content ! J’aurais bien évidemment préféré gagner car je me sentais plus fort que Kwiatkowski ce jour-là. La plupart des journalistes auraient voulu que je pleure, que je dise ‘je suis dégoûté' ou ce genre de choses, que j’en veuille au commissaire parce qu’il m’a déclaré vainqueur et puis perdant. Bon, je lui ai quand même dit que c’était dommage qu’il n’annonce pas le bon premier avec les moyens dont dispose cette épreuve World Tour… Mais je souhaite à tout le monde d’arriver à deux dans la dernière ligne droite de cette grande classique, pour jouer la gagne. C’est quelque chose en tant que coureur. Je connais la valeur de cette course. Je n’ai pas gagné ce jour-là mais, pour moi, c’était une course référence dans laquelle j’ai vibré. Mais j’essaierai d’arriver seul dimanche pour éviter ce scénario…”

Le sprint très serré, l'an passé, entre Cosnefroy et Kwiatkowski, qui a tourné à l'avantage du Polonais. ©BELGA

Quelle classique ardennaise préférez-vous ?

”Elles sont différentes. Liège est celle qui me fait le plus rêver car c’est un monument, une classe à part par rapport aux autres. Mais ce n’est pas celle qui me fait le plus vibrer durant la course. Je trouve que l’actuel parcours de l’Amstel amène beaucoup d’attaques, qu’il offre une course débridée très chouette à courir. La Flèche Wallonne est pour moi la référence en termes de course tactique. La beauté de cette épreuve ne tient que sur un kilomètre. Mais il est inégalable sur la saison. On ne voit aucune autre finale comme ça. C’est ma course de cœur. Il faut aussi ajouter la Flèche Brabançonne que je trouve très belle et sous-cotée. Elle mériterait d’être World Tour.”

En France, la culture vélo est différente de celle de la Belgique. Elle est plus tournée vers le Tour. Et vous, où vous situez-vous ?

”Si je dois choisir entre une étape du Tour de France et une classique belge, je choisis la deuxième option. Je sais que cela aura moins de retombées en France mais, pour moi, c’est plus important. En France, on valorise plus le coureur spécialiste des épreuves par étapes. Un Arnaud Démare n’est, par exemple, pas considéré à sa juste valeur au niveau de sa popularité par rapport à toutes ses victoires si on le compare à un Thibaut Pinot. Ma victoire à Québec, l’an passé, n’a été appréciée que par les vrais suiveurs du vélo, pas par le grand public. Mais je fais avant tout du vélo pour prendre du plaisir. Et j’en prends !”

L’adrénaline du public, vous aimez ça ?

”Ah oui, j’adore vraiment ! Il y en a beaucoup au Tour de France et sur les classiques. Le Mondial de Louvain reste un de mes meilleurs souvenirs. On avait l’impression d’entrer dans une arène. C’était dingue ! Au Tour, parfois, ça fait un peu peur car le public n’est pas connaisseur. Ce n’est pas le cas en Belgique. On sent que les spectateurs y respectent les coureurs même s’ils peuvent parfois être bien… alcoolisés.”