Maastricht, départ officieux à 10h45. Horaire calculé à 42 km/h.

Départ officiel 0,0 253,6 10:50

1. Maasberg 12,5 241,1 11:07

2. Adsteeg 34,0 219,6 11:39

3. Bergseweg 48,7 204,9 11:59

4. Korenweg 50,8 202,8 12:02

5. Nijswillerweg 56,0 197,6 12:10

6. Rijksweg 66,6 187,0 12:25

7. Wolfsberg 84,9 168,7 12:51

8. Loorberg 89,8 163,8 12:58

9. Schweibergerweg 102,6 151,0 13:16

10. Camerig 107,2 146,4 13/23

11. Drielandenpunt 19,6 134,0 13:40

12. Gemmenich 123,9 129,7 13:47

13. Vijlenerbos 129,8 123,8 13:55

14. Eperheide 136,7 116,9 14:05

15. Gulperberg 144,2 109,4 14:16

16. Plettenberg 147,5 106,1 14:20

17. Eyserweg 149,6 104,0 14:23

18. St. Remigiusstraat 155,7 97,9 14:32

19. Vrakelberg 160,0 93,6 14:38

20. Sibbergrubbe 168,7 84,9 14 :51

21. Cauberg 171,8 80,5 14:57

Premier passage arrivée 174,4 79,2 14:59

22. Geulhemmerberg 176,9 76,7 15:02

23. Keerderberg 182,6 71,0 15:10

24. Bemelerberg 187,2 66,4 15:17

25. Loorberg 202,3 51,3 15:39

26. Gulperberg 209,8 43,8 15:49

27. Kruisberg 214,6 39,0 15:56

28. Eyserbosweg 216,6 37,0 15:59

29. Fromberg 220,4 33,2 16:04

30. Keutenberg 224,8 28,8 16:11

31. Cauberg 236,3 17,3 16:28

Deuxième passage arrivée 16:29 2,6 237,6 16,0 16:29

32. Geulhemmerberg 239,6 14,0 16:32

33. Bemelerberg 245,8 7,8 16:41

Arrivée 253,6 0,0 16:52

Quatorze victoires belges en 56 éditions

La seule classique néerlandaise fut organisée pour la première fois en 1966. La course n’a pas eu lieu en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. Sur les 56 éditions disputées à ce jour, les Belges ont gagné à quatorze reprises (pour 18 victoires néerlandaises, 7 italiennes, 3 allemandes et suisses, 2 françaises, danoises et polonaises, 1 australienne, kazakhe, luxembourgeoise, russe et tchèque).

Parmi les quatorze succès belges à l'Amstel, quatre ont été conquis par le seul Philippe Gilbert. BELGA PHOTO YORICK JANSENS

L’Amstel Gold Raas

Le Néerlandais Jan Raas est le recordman de l’Amstel Gold Race où il s’est imposé à cinq reprises (1977, 1978, 1979, 1980 et 1982). Avec quatre succès (2010, 2011, 2014 et 2017), Philippe Gilbert le suit de très près, alors qu’Eddy Merckx, Gerrie Kneteman (P-B), Rolf Jaermann (Sui), Enrico Gasparotto (Ita) et, depuis l’an dernier, Michal Kwiatkowski (Pol) ont gagné à deux reprises.

Jan Raas a remporté à cinq reprises l'Amstel comme ici en 1977 lorsque le champion des Pays-Bas avait devancé ses compatriotes Gerrie Knetemann (caché) et Hennie Kuiper . BELGA

Les derniers vainqueurs

2003 Alexandre Vinokourov (Kaz) ; 2004 Davide Rebellin (Ita) ; 2005 Danilo Di Luca (Ita) ; 2006 Frank Schleck (Lux) ; 2007 Stefan Schumacher (All) ; 2008 Damiano Cunego (Ita) ; 2009 Serguei Ivanov (Rus) ; 2010 Philippe Gilbert ; 2011 Philippe Gilbert ; 2012 Enrico Gasparotto (Ita) ; 2013 Roman Kreuziger (Tch) ; 2014 Philippe Gilbert ; 2015 Michal Kwiatkowski (Pol) ; 2016 Enrico Gasparotto (Ita) ; 2017 Philippe Gilbert ; 2018 Michael Valgreen (Dan) ; 2019 Mathieu Van der Poel (P-B) ; 2020 annulée ; 2021 Wout van Aert ; 2022 Michal Kwiatkowski (Pol).

L’an dernier : Michal Kwiatkowski

Classement 1. Michal Kwiatkowski (Pol/Ineos Grenadiers) les 249,7 km en 6h01 : 19 (Moy. : 41,465 km/h) ; 2. Benoît Cosnefroy (Fra) ; 3. Tiesj Benoot à 0 :10 ; 4. Mathieu Van der Poel (P-B) 0 :20 ; 5. Alexander Kamp (Dan) ; 6. Kasper Asgreen (Dan) ; 7. Michael Matthews (Aus) ; 8. Stefan Küng (Sui) ; 9. Marc Hirschi (Sui) ; 10. Dylan Teuns ; 11. Thomas Pidcock (G-B) ; 12. Jan Tratnik (Slo) 0 :29 ; 13. Matej Mohoric (Slo) 1:42 ; 14. Valentin Madouas (Fra) 1:43 ; 15. Michael Valgren (Dan) ; 16. Jakob Fuglsang (Dan) ; 17. Matteo Trentin (Ita) 1:50 ; 18. Quentin Pacher (Fra) ; 19. Alex Aranburu (Esp) ; 20. Tim Wellens ;… 170 partants – 126 classés.

L'an dernier, l'arrivée avait été très serrée entre Benoît Cosnefroy et Michal Kwiatkowski que Tiesj Benoot accompagnait sur le podium. BELGA

Amstel féminine : un dernier défi pour Kopecky

Une semaine après Paris-Roubaix, où elle a dû se contenter de la 7e place, notamment en raison d’une chute, Lotto Kopecky va disputer l’Amstel Gold Race pour la première fois de sa carrière.

”Je vais manquer d’expérience”, a communiqué la Belge, “mais nous avons une équipe forte et solide, donc plusieurs scénarios sont possibles. Je suis ambitieuse et toujours déterminée, j’ai récupéré de ma chute. Je vais tout donner.”

La coureuse de l’équipe SD Worx, qui dispose de plusieurs atouts, va boucler sa campagne des classiques sur les routes du Limbourg néerlandais. Dès lundi, l’Anversoise embarquera pour le Canada où elle disputera une manche de la Coupe du Monde sur piste avec l’ambition de gagner des points en vue d’une qualification pour les Jeux olympiques de Paris, l’an prochain.