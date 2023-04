Tiesj Benoot, 3e l’an dernier : “L’Amstel me convient, c’est un Ronde sans pavé”

Il reste malgré tout plusieurs atouts belges, à commencer par Tiesj Benoot. Le Gantois était troisième, l’an dernier sur les hauteurs de Valkenburg.

Benoot revient d’un stage d’une semaine dans les environs du Mont Ventoux et sera, avec le Hongrois Attila Velter, le leader de la Jumbo-Visma sur les terres de la formation néerlandaise qui est privée de tous ses principaux chefs de file habituels (van Aert, Roglic, Vingegaard, Laporte ou van Baarle).

”L’Amstel me convient, a confié le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne à HLN. Dans les classiques flandriennes, ce sont les côtes pavées, du genre du Trieu, sur lesquelles je me sens le mieux et finalement, l’Amstel est un Ronde sans pavé. Les côtes dans le Limbourg néerlandais sont même plus courtes, moins de deux minutes. Frais comme je me sens, j’espère disputer la finale et avec un équipier. C’est comme ça que l’an passé Ineos avait gagné grâce à Pidcock et Kwiatkowski.”