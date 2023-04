La chronique de Jean-Marc Ghéraille: non, les sportives et sportifs ne doivent pas vivre comme des ermites

Le nageur multi médaillé olympique Michael Phelps a été un des premiers sportifs de haut niveau à reconnaître son état dépressif ©« Sports Illustrated »

L’excellente chronique de Thomas Chatelle dans "La Dernière Heure-Les Sports" du samedi 8 avril m’a conforté dans cette nouvelle tendance qui irrigue le sport de haut niveau. Il prend (enfin) en considération l’équilibre entre le métier (le sport professionnel et ses exigences) et la vie tout court (de famille, de couple,…). Il revenait sur le choix très personnel de l’entraîneur des gardiens d’Anderlecht Frank Boeckx de lâcher son job pour (je cite) " s’occuper davanage de ses enfants ". Joueur professionnel durant plus de quinze ans, celui qui est devenu l’un des consultants les plus pointus du foot belge et international a distillé quelques subtiles bribes de sa carrière. Sans cracher dans la soupe qu’il l’a nourri, il reconnaît à demi-mots que les stages et les mises au vert pèsent sur le mental d’un sportif et peuvent affecter les performances.

Cela m’amène à parler de ces sportives et sportifs nouvelle génération qui ont décidé de concilier le plus possible leur pratique professionnelle et leur vie de famille. Même avec des enfants.

Le nouveau sélectionnneur de l’équipe de France féminine de football Hervé Renard a récemment cassé les codes en permettant à la joueuse Amel Majri, jeune maman d’un bébé de 9 mois, de venir accompagnée de son enfant lors du rassemblement des Bleues à Clairefontaine. Une première saluée par tout le monde et qui devrait donner le coup d’envoi à une vraie révolution au cœur du sport professionnel. Les sportives et sportifs ont le droit humain de devenir parents mais il n’y a aucune raison que leur métier les coupe de leur enfant. Aujourd’hui, l’exception pourrait voir devrait devenir la règle.

Jadis Kim Clijsters avait par exemple étonné en débarquant sur les tournois en compagnie de sa première fille Jada. Personne n’a oublié les photos de la gamine gambadant sur le court après la victoire de sa maman à l’US Open en 2009.

Une photo devenue culte: Maman Clijsters vient de remporter l'US Open 2009 pour son come-back après sa maternité. Elle fête ce succès avec sa fille Jada. ©BELGA

Autre évolution notoire et qui va dans le sens de l’histoire : le Tour de France. Jadis, la présence féminine était quasi proscrite durant les trois semaines de l’épreuve. Jours de repos compris. De nombreux directeurs sportifs voyaient d’un très mauvais œil les épouses et/ou compagnes venir " distraire " leur champion. Heureusement, les mœurs et les mentalités ont évolué. De plus en plus d’épouses ou de compagnes suivent l’épreuve durant les trois semaines. Wout Van Aert a même débarqué lors du Tour de France 2022 avec son épouse Sarah et son fils, Georges, devenu une sorte de mascotte. Cela n’a pas empêché le Belge de réaliser une Grande Boucle exceptionnelle avec trois victoires d’étape et le maillot vert ramené sur les Champs-Elysées. Cette présence familiale ne l’a pas handicapé. Peut-être même que du contraire…