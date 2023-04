Ligue des champions : les retrouvailles royales entre City et le Real

Le Bayern a pourtant tout essayé pour troubler l’ordre établi mais il partait de trop loin pour tout renverser avec ses valises chargées ramenées d’Angleterre. Surtout sans un avant-centre digne de ce nom, ce qui dessine son grand chantier de l’été.

À lire aussi

Sa première mi-temps a été un tourbillon dans le sillage de Coman qui avait enfilé ses semelles de vent pour faire souffler la tempête avec plusieurs centres brûlants mal exploités par Choupo-Moting (45e+1) là où Sané a trop croisé sa frappe face à Ederson (17e) quand Coman, lui-même, a buté sur le Brésilien (42e). Mais même bousculé, City reste assez fascinant dans sa capacité à piquer très vite, très fort.

Haaland a cru obtenir l’exclusion d’Upamecano sauvé pour un hors-jeu (18e) avant d’expédier au-dessus ce penalty concédé par la main du Français (42e). Une deuxième fois, le Norvégien n’a pas été inspiré sur cette frappe trop molle (55e) mais il n’a pas manqué sa troisième opportunité. Sur une action symbolique de ce quart de finale : un nouveau grand numéro de Coman, une parade d’Ederson et un contre éclair forcement mené par De Bruyne et conclu par Haaland qui a profité d’une glissade d’Upamecano (57e).

Comme un raccourci cruel de tout ce qui a manqué au Bayern d’un Tuchel insupportable et exclu sur la fin et de tout ce qui construit cette équipe de City, toujours aussi diabolique, elle qui a fait trembler à 26 reprises les filets adverses, le plus haut total du plateau. Qui se couple avec la meilleure défense et ses quatre petits buts encaissés depuis le début de la compétition après ce penalty de Kimmich (83e).

Un savoir-faire tout neuf qui va forcément lui servir pour voyager loin. Peut-être jusqu’à Istanbul, théâtre de la finale. Mais il faudra d’abord faire escale à Madrid.