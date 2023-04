Auderghem-Perwez: un choc des titans en finale de la Coupe de Brabant pour un doublé historique !

Le dernier acte de ce feuilleton résumé à la grosse louche se jouera donc demain entre un Perwez devenu entre-temps champion en P1 et un Auderghem récemment sacré champion en P2 pour une finale de Coupe de Brabant qui sent bon la poudre. "C’est une apothéose rêvée entre les deux meilleures formations de P1 et de P2, deux équipes qui ont réalisé un championnat exceptionnel et qui souhaiteront clôturer leur saison en beauté. Alors, évidemment, le contexte sera clairement singulier mais les joueurs n’ont rien à voir là-dedans car c’était d’abord et avant tout de l’extrasportif. Certes, quelques joueurs de Perwez ont depuis lors décidé de rejoindre Auderghem (Benazzi, Siroux, Gérard, Leblois et Verdeyen) mais ce sont des compétiteurs, ils sont toujours sous contrat avec Perwez et afin d’honorer au mieux leur transfert et définitivement le confirmer, je pense qu’ils voudront à tout prix gagner cette Coupe de Brabant", tempère Christophe Mortier.

Un futur T1 auderghemois qui n’hésite pas à placer son ex-club comme grand favori de cette finale. "Perwez, c’est une machine de guerre et même si tout est possible sur 90 minutes face à un adversaire très solide, je mettrai une petite pièce sur les Rouge et Blanc. Cette équipe a été construite pour gagner et le staff actuel mérite également les honneurs de cette réussite."

Grand architecte de la montée du club bruxellois en P1 et du fabuleux parcours en Coupe de Brabant où Auderghem a tout de même éliminé quatre clubs de P1, Jean-Claude Delmoitié s’attend à une finale équilibrée. "Ce sont les deux plus belles équipes de la saison qui se rencontrent et ce n’est pas un hasard. Perwez misera sur ses excellentes individualités alors que les Bruxellois s’appuieront sur un très bon collectif. Je félicite en tout cas les deux clubs pour cette magnifique saison, le titre et le potentiel doublé. Avec du recul, c’était un mal pour un bien de quitter Auderghem car j’ai pu ainsi rejoindre Perwez avec qui je pourrai découvrir la Nationale. Je remercie d’ailleurs le comité de m’avoir offert cette opportunité."

Leur parcours

32ses de finale

Perwez – Jandrain 5-0 fft

Auderghem – Ottignies 5-0 fft

16es de finale

Perwez – Wavre-Limal 3-3 (pen 3-2)

Buteurs: Siroux (2), Gajanovic.

Auderghem – Stockel 1-0

Buteur: Maiga

8es finale

Perwez – Nsteh Berchem 3-0

Buteurs: Benazzi, Siroux, Van Malderghem.

Auderghem – Grez-Doiceau1-1 (pen 3-2)

Buteur: Martinez.

Quarts de finale

Perwez – Saint-Josse 3-0

Buteurs: Benazzi, Sanwo, Gajanovic.

Auderghem – Sporting Bruxelles 2-1

Buteurs: Al Masude, Kuci.

Demi-finales

Perwez – Genappe 3-0

Buteurs: Benazzi, Larotonda, Gajanovic.

AFC Evere – Auderghem 2-3

Buteurs: Kuci (2), Hammas.