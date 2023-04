BRC : Adrian Fernémont décide de “faire une pause” en attendant la nouvelle Skoda

guillement "Je ne me sens plus à ma place. Le plaisir a fait place à trop d'angoisse et de stress."

”Comme certains le savent très bien, le rallye berce ma vie depuis 15 ans maintenant, explique Adrian. Grâce au soutien de beaucoup de personnes, nous avons été sacrés à deux reprises. Un accomplissement énorme pour un amateur comme moi. Cela, c’est la partie visible de l’iceberg. Elle comprend beaucoup de sacrifices, de temps et de danger permanent, tous ces risques que nous prenons pour faire le spectacle, pour aller chercher cette coupe nous tenant tant à cœur… Et puis il y a ces 13 courses sur lesquelles nous pouvons marquer des points alors que notre envie à tous est de réduire à 6 ou 7 le nombre d’épreuves. Enfin il y a cette nouvelle Skoda que nous attendons et qui tarde à arriver.”

guillement "Mon accident de Bastogne, ceux récents de Gino et de Craig Breen ont contribué à ma décision."

”Depuis ce début de saison, j’ai été accueilli comme un roi au sein du Pieter Tsjoen Racing. Je suis certain d’avoir une bonne voiture, d’être bien entouré. Je sais aussi que je ne suis pas devenu moins bon. Mais j’ai pris conscience que, pour le moment, je ne me sens pas vraiment à ma place. Le plaisir a laissé place à une angoisse et un stress trop importants ! L’accident de Bastogne, les différents événements dans notre entourage, l’accident de mon ami Gino à Dinant et la disparition tragique de Craig Breen ont probablement contribué aussi à ma décision.”

Plus fort avec la nouvelle Skoda

”Nous allons faire une pause en attendant la nouvelle auto qui arrivera deuxième partie de saison. Cela nous permettra d’aborder les choses plus sereinement. En attendant, je vais prendre un peu de temps pour mes deux enfants, Arthur et Aurélie. Cela me permettra certainement ensuite de revenir encore plus fort, avec cette passion m’animant depuis toujours.”