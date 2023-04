L’inespéré parcours européen d’Anderlecht, même s’il s’est terminé en eau de boudin à Alkmaar, ne peut et ne doit pas cacher la forêt d’une saison qui s’érige comme la pire de l’histoire des Mauves. Avec le recul, nous aurions aimé nous glisser dans la peau d’une petite souris pour espionner le contenu de la réunion en mai 2022 entre Wouter Vandenhaute, président du club, Peter Verbeke, patron sportif, et… Vincent Kompany, entraîneur (mais pas que) de l’équipe. Celle qui a débouché sur un divorce à l’amiable et qui a permis à Vince the Prince de monnayer son projet dans un club sans réelle envergure mais avec des moyens Burnley et de le ramener illico presto en Premier League.

Avec le recul, amener Anderlecht à la 3e place du classement et en finale de la Coupe de Belgique relevait de l'exploit

Nous sommes convaincus que Kompany, qui possède un cerveau analytique, a fait part des manquements et a plus que probablement anticipé les problèmes auxquels Anderlecht a été confronté durant toute la saison. Peut-être l’a-t-il dit trop haut et trop fort, peut-être a-t-il été trop exigeant dans ses désidératas. Peut-être a-t-il réclamé plus de pouvoir que la direction ne voulait bien lui en accorder. Néanmoins, avec le recul et même si son staff (entre autres) coûtait cher, il est honnête de constater et de dire que Vincent Kompany a réussi un véritable exploit en amenant Anderlecht à la 3e place de la Jupiler Pro League et en finale (ratée…) de la Croky Cup la saison dernière.

Son statut d’icône lui a permis de traverser les tempêtes médiatiques même quand le bateau tanguait et que les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Avec un flegme très british, il a réussi à remettre Anderlecht en ordre de marche en tentant tant que faire se peut de ne pas déroger au “Process “. Plusieurs jeunes éléments du cru ont percé, certains ont même été vendus (comme Doku) tandis que l’on a sans doute fait croire (à tort) à d’autres qu’ils avaient le potentiel pour évoluer en équipe A d’Anderlecht.

Le remplacement de Felice Mazzù par le Danois Riemer n'a rien révolutionné

Vincent Kompany a finalement été le meilleur et le pire ambassadeur de l’Anderlecht nouvelle version. Le meilleur car il a engrangé des succès dont on ne mesure qu’aujourd’hui la réelle portée.

Le pire car il a sans doute instillé dans le chef des dirigeants la conviction que le train mauve était à nouveau sur les rails et qu’elle pouvait poursuivre sur sa lancée sans sa locomotive Kompany. Le pari Felice Mazzù, le coach à succès du moment, n’a pas tenu longtemps. On peut d’ailleurs se demander si la direction l’a accueilli d’une seule et même voix ou si la planche était savonnée dès son intronisation. L’arrivée du Danois Riemer, sourire pepsodent et bonne bouille, n’a finalement rien révolutionné malgré les investissements de l’hiver (Dreyer, Slimani,…). Europe’s playoffs ou pas, que va-t-il se passer dans ce club qui vit sur son passé mais ne parvient pas à se construire un avenir ? La belle aventure européenne n’aura été qu’une parenthèse enchantée dans une saison catastrophique.