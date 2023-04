Pour la première fois depuis 1981, Bruxelles retrouve le Tour de Belgique

Le Tour de Belgique est né en 1908, cinq ans après le Tour de France, mais douze mois avant le Giro. Son premier vainqueur fut d’ailleurs Lucien Petit-Breton. Le Français venait de gagner le Tour l’année précédente et allait réussir le doublé deux mois plus tard.

Créée par La Dernière Heure, à une époque où les médias surfaient sur les grands événements sportifs et cyclistes en particulier, la course fut longtemps une des épreuves à étapes les plus importantes du calendrier, qualificative (pour les Belges) pour le Tour de France avant, dans les années 60-70, de s’inscrire dans la série des classiques du printemps. Bruxelles servit longtemps et régulièrement de point de départ et d’arrivée. En 1945, au sortir de la guerre, le Tour de Belgique avait même la forme d’un trèfle à cinq feuilles avec autant d’étapes partant et finissant dans la capitale.

Depuis 1981 et une étape finissant à côté du Stade Edmond Machtens, le Tour de Belgique n’était plus revenu dans la capitale de l’Europe. Cette lacune sera comblée le 18 juin avec une dernière étape dans et autour de Bruxelles. On connaît l’engouement de la ville de Manneken Pis pour le cyclisme après le Grand Départ du Tour 2019 et sa candidature pour les Mondiaux 2030. Le départ et l’arrivée de cette étape auront lieu au pied de l’Atomium, où, un peu plus tôt, se sera terminé le BXL Tour, l’épreuve cycliste de masse organisée dans la capitale.

Le peloton ira, par Jette, Ganshoren, Koekelberg et Molenbeek, dans le Pajottenland voisin, en passant deux fois par Schepdaal, chez Remco Evenepoel auquel les organisateurs font, comme leurs homologues du Tour de Wallonie, un appel du pied. Le Brabançon entretient une relation particulière avec l’épreuve. Il y a remporté son premier succès chez les pros, il y a quatre ans à Zottegem, avant de gagner l’épreuve qu’il a regagnée en 2021. De retour sur le plateau du Heysel, la course empruntera à trois reprises une boucle de 40 kilomètres passant par Merchtem et Grimbergen.

Avant cette dernière journée, le Baloise Belgium Tour 2023 propose quatre autres étapes sur des tracés très variés depuis son départ, le mercredi 14 juin, de Scherpenheuvel-Zichem pour une étape musclée. Après la deuxième étape, taillée pour les sprinters avec l’arrivée au Wandelaar, à Knokke, où Jasper Philipsen s’était imposé l’an dernier, un chrono de 15 km attend les rouleurs à Beveren, à la veille de l’étape difficile de Durbuy. Son parcours sera comparable à celui de l’an dernier. Quinten Hermans avait battu Mauro Schmidt et Tim Wellens, les trois premiers (mais dans un autre ordre) du classement final.

Les étapes du Tour de Belgique

Étape 1 – 14.06 : Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem, 165 km.

Étape 2 – 15.06 : Merelbeke – Knokke-Heist, 175,7 km.

Étape 3 – 16.06 : Beveren clm, 15,2 km.

Étape 4 – 17.06 : Durbuy – Durbuy, 172,6 km.

Étape 5 – 18.06 : Bruxelles – Bruxelles, 194,8 km.