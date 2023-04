La chronique d’Axel Merckx : “Par rapport à l’an passé, Remco est encore plus fort”

Mais il faut surtout revenir sur Liège-Bastogne-Liège où on a eu la malchance de ne pas assister au duel entre Remco et Pogacar. Pidcock n’a pas mal roulé, mais ce ne fut pas le Liège-Bastogne-Liège auquel on s’attendait. C’est la loi du sport, les aléas du cyclisme qui ont laissé un goût de frustration, pas d’inachevé, car la victoire de Remco est totalement méritée et acquise après un très grand numéro. J’étais sur la moto pour la RTBF et, après l’abandon de Pogacar, j’ai discuté pendant la course avec plusieurs directeurs sportifs. Dès ce moment, même eux pensaient que la course était jouée, que le vainqueur était connu et c’est ce qui s’est passé. C’est dommage pour lui aussi, car c’est la deuxième année de suite que Pogacar n’était pas là, mais personne ne peut enlever sa victoire à Evenepoel.

La bonne nouvelle, c’est que Remco était vraiment au-dessus du lot. Par rapport à l’an passé, il est plus fort, je pense. C’est normal, il s’est préparé spécialement pour cette période, de Liège-Bastogne et, surtout, du Giro. J’ai vu qu’il est parti encore quelques jours dans l’hôtel de Kolobnev pour mettre la dernière main à sa préparation pour l’autre duel attendu, avec Primoz Roglic. J’espère qu’ils pourront se battre jusqu’au bout du Giro sans pépins, mais dans un grand tour le risque de problème est évidemment très important.

Le parcours du Tour d’Italie est plus dur que celui du Tour, c’est plus montagneux, les cols sont plus raides, plus éprouvants. On peut aussi y avoir une étape de montagne dans la neige, la pluie, le froid, le mois de mai, ce n’est pas l’été. Par contre, la vitesse et la nervosité sont plus importantes au Tour. Le stress des étapes de plaine du début du Tour est plus élevé. C’était une évolution normale que son équipe aligne d’abord Remco en Italie pour voir comment il va réagir avant de l’envoyer au Tour de France l’an prochain.

Une autre information des derniers jours, c’est que son équipe est prête à l’épauler. Ses équipiers se sont préparés en fonction. Je le dis depuis le début de l’année, l’équipe Soudal Quick-Step est de plus en plus orientée sur les grands tours et les courses accidentées avec Remco en leader même si elle a d’autres atouts comme Jakobsen, Merlier ou, on l’a vu en Romandie, Vernon. Avec sa victoire, Evenepoel a sauvé son équipe dans les grandes classiques. Si Patrick Lefevere ne gagne pas une classique, il n’a pas fait une bonne saison, maintenant, il peut dormir sur ses deux oreilles.